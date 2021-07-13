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  4. Rakibinden kaçan boğa, tribüne çıkmaya çalıştı! Panik anları saniye saniye görüntülendi

Rakibinden kaçan boğa, tribüne çıkmaya çalıştı! Panik anları saniye saniye görüntülendi

13.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 2 gün süren 38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri sona erdi. Festivalin final güreşleri sırasında rakibinden kaçan boğa, tribüne çıkmaya çalıştı. Bu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Derekapı mevkisinde son kez Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri yapıldı.

Deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride 2 gün süren güreşlerde heyecanlı anlar yaşandı.

İlk gün kıyasıya süren güreşler sırasında boğa kaçtı, sahibi de hayvanın altında kaldı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Güreşlerin finalinde ise bu kez rakibinden kaçan boğa, tribüne çıkmaya çalıştı. Bu sırada panik yaşanırken, tribüne çıkamayan boğa, yere düştü. Rakibi ise yerdeki boğaya saldırmaya çalıştı. Sahiplerinin ayırdığı boğaların güreşi de sona erdi. Bu anlar, kameraya yansıdı.

(DHA)

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Artvin
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