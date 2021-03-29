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Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da hangi saatlerde dışarı çıkılıyor?

29.03.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamada bulundu. Kovid-19 vaka sayılarının artışına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin yüzde 80'nin yüksek risk grubunda olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Ramazan'da uygulanacak kısıtlamalara ilişkin açıklamalara yer verdi. Peki, Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da hangi saatlerde dışarı çıkılıyor? İşte, ayrıntılar...

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da hangi saatlerde dışarı çıkılıyor?

Türkiye'nin büyük bir bölümünün koronavirüs risk haritasında kırmızı renge dönmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre daha fedakarlık yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına yönelik açıklamada bulunan Erdoğan, tedbirlerin elden bırakılmasının bedelinin daha ağır olacağını ifade etti. Peki, Ramazan'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İşte, detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığını duyurdu. Aşılama çalışmalarının hastanede yatan hasta sayısına etkisi olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin yüzde 80'ini temsil eden 58 ilin çok yüksek riskli şehirleri temsil eden kırmızı renge döndüğünü söyledi. Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlamalara ilişkin ise Erdoğan şunları söyledi:

"Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir."

Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan, 2021 yılında Ramazan'da toplu iftarlar da yapılmayacak.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs risk haritası ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."

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