Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da hangi saatlerde dışarı çıkılıyor?

Türkiye'nin büyük bir bölümünün koronavirüs risk haritasında kırmızı renge dönmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre daha fedakarlık yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına yönelik açıklamada bulunan Erdoğan, tedbirlerin elden bırakılmasının bedelinin daha ağır olacağını ifade etti. Peki, Ramazan'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İşte, detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığını duyurdu. Aşılama çalışmalarının hastanede yatan hasta sayısına etkisi olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin yüzde 80'ini temsil eden 58 ilin çok yüksek riskli şehirleri temsil eden kırmızı renge döndüğünü söyledi. Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlamalara ilişkin ise Erdoğan şunları söyledi:

"Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir."