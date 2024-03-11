Ramazan davulcusu nasıl olunur? Ramazan davulcusu olma şartları var mı?

Ramazan ayı geleneklerinden biri olan Ramazan davulculuğunun nasıl icra edildiği merak edilir. Ramazan davulcuları, sahur saatinde oruç tutmak isteyenleri uyandırmak için davul çalarak dini ve eğlenceli maniler seslendirirler. Osmanlı döneminde ortaya çıkan ve günümüze kadar uzanan Ramazan’da davul çalma geleneği, Ramazan ayının neşeli ve samimi bir detayıdır. Alarm teknolojisinin olmadığı ve teknolojinin gelişmediği zamanlarda, insanlar sahur vaktini kaçırmasın diye sahura uyandırma işini üstlenen davulcuların ne iş yaptığı ve nasıl davulcu olduğu merak edilmektedir.

Ramazan davulcusu ne iş yapar?

Ramazan davulcusu adından da anlaşılabildiği üzere; Müslümanların oruç tuttuğu zaman dilimi olan Ramazan aylarında görev yapmaktadır. Genel anlamda sahur saatlerinde davulu ve çeşitli manileriyle insanların uyanmasını sağlayarak görev almaktadır. Günümüzde davulcular eskiden olduğu kadar her mahallede görev almasa da bu kültürü yaşatmaya çalışan mahallelerde hâlâ Ramazan davulcusu görmek mümkündür. Görmeye alışkın olunan Ramazan davulcularının yanı sıra, işini daha farklı ve esprili bir şekilde icra edenler de bulunmaktadır. Ayrıca Ramazan davulcularının, Ramazan akşamlarında yapılan çeşitli eğlencelerde ve faaliyetlerde de yer aldığı görülmektedir.

Ramazan davulcusu nasıl olunur?

Ramazan davulcusu olarak belirli bir yerde görev alabilmek için belediyelere başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ancak bunun için ilk olarak mahalle muhtarından bir uygunluk yazısı alınması gerekir. Bu yazıyla birlikte ve yanında ikametgâh belgesi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğrafla ilçe belediyelerine başvuruda bulunulur. Daha sonra yapılacak olan seçimle birlikte kişinin ramazan davulcusu olarak görev alıp, almayacağına dair karar verilir ve bununla ilgili belge kişiye verilir. Daha sonra ise seçilen bir mahallede görev almaya başlanır.

Ramazan davulcusu olma şartları

Bazı belediyeler davulcu seçimi için farklı uygulamalar da yapabilmektedir. Bu konuda ihale, sınav ya da uygulamalı mülakatlarla “Ramazan Davulcusu Belgesi” almaya hak kazanan kişiler ise ramazan ayında davulcu olarak çalışma hakkına sahip olabilirler. Çok fazla başvuru olduğu için seçimleri belediyeler kendi içinde yaparak daha uygun kişilere belge vermeyi tercih etmektedir. Bunun yanı sıra ramazan davulcusu olmak isteyen kişilere vatandaşları rahatsız etmemeleri konusunda da eğitimler verilir.

Tüm bilgiler ışığında, korsan ramazan davulcuları da zaman zaman kendilerini belgeli ramazan davulcusu gibi tanıtarak bahşiş istemeye evlere gidebilmektedir. Bu konuda özenli olabilmek adına Ramazan davulcularına belediye tarafından verilen evrak ya da yaka kartı gibi şeylerin üstünde olup olmadığına dikkat edilmelidir. Böylece asıl belgeli Ramazan davulcularının hakkı yenmemiş olur ve dolandırıcıların haksız kazanç elde etmesi engellenebilir.





