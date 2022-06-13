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Ramazan Gök kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

13.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Gök 13 Haziran 2022 Pazartesi günü Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çok sayıda kişi internette Ramazan Gök kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? soru ve konu başlıkları araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Ramazan Gök kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

Ramazan Gök 13 Haziran 2022 Pazartesi günü şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından birçok kişi arama motorlarında 'Ramazan Gök kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?' soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve ayrıntılar haberimizde...

RAMAZAN GÖK KİMDİR?

Ramazan Gök, Pençe-Kilit Harekatında görevliydi.

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit düştü.

PİYADE UZMAN RAMAZAN GÖK NEDEN ŞEHİT OLDU?

Ramazan Gök ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Ramazan Gök kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

RAMAZAN GÖK NERELİ?

Tokat Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda Tokat'ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Pençe-Kilit Harekatında şehit düştüğünü bildirildi. Şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildi. Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök'ün bekar olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar
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