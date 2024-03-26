Rasim Ozan Kütahyalı İmamoğlu'nu yine topa tuttu: "Para aldıysan kaçamazsın! Spor çantalarıyla dizayn ediyorlar"

31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça tartışmaların gerginlik dozu da yükseldi. Son olarak Rasim Ozan Kütahyalı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı çıkışlarıyla gündemde kendine yer buldu.

"GERÇEK BİR OPORTÜNİST"

"Muhalefette gözüküp AK Parti'ye hizmet edenler de bana göre karaktersizlik" diyen Kütahyalı, Ensonhaber'e yaptığı konuşmada "gerçek bir oportünist" dediği İmamoğlu'na şöyle yüklendi:

"(İmamoğlu) Amacına ulaşacak, sonra Selahattin Demirtaş sürünmüş mü, Osman Kavala gebermiş mi... Sen dört tane 'Kavala artık tahliye edilmeli' yazısı yazmışsın; şimdi, 'Hayatta çıkamaz!' Ne bu, amaç ne?"

"İMAMOĞLU'NDAN PARA ALDIYSAN KAÇAMAZSIN"

"Spor çantalarıyla dizayn ediyorlar" diyerek gündemdeki 'para sayma' görüntülerinde yer alan, 'İBB Spor Kulübü' yazan çantayı akıllara getiren Kütahyalı şöyle devam etti:

"Bunlardan kaçamazlar kardeşim, kaçamazlar. Belli adamlardan; Adnan Oktar'dan para aldıysan kaçamazsın, İmamoğlu'ndan para aldıysan kaçamazsın.

"KAZANSA BİLE MAĞLUP OLUR"

Ekrem İmamoğlu da bu işlere girdi, ya çok zor bir sürece girdi, bilmiyor. 31 Mart'ta ne olacak bilmiyorum. Bu numaralarla kazansa bile mağlup olur. Galip olduğu bu yolda mağlup olur. Bu yöntemlerle yaparsa kendini de yakar, rüşvet verdiği, salakları da yakar kendi ekibini de yakar."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





