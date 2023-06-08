Regl döneminde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler

Regl döneminde yaşanan duygu patlamaları, karın ağrısı, üşüme, sinirlilik, şişkinlik gibi durumlar yaşam kalitesinin düşmesine neden olabiliyor. Kadınlar yaşam kalitesini artırmak için bu belirtilere karşı farklı çözüm sonuçları arıyor. Uzmanlar regl döneminde yenilen ve içilen gıdaların regl semptomlarını artırabileceğini belirtiyor.

UZAK DURULMASI GEREKEN GIDALAR

TUZLU YİYECEKLER

Regl olduğunuzda büyük bir cips paketine uzanmanız doğaldır. Ancak çok fazla tuzlu yiyecek yemek, midede şişkinlik ve şişkinlik hissi bırakabilir - tıpkı regl döneminizden hemen önce veya sırasında yaşanan his gibi.

Bunun nedeni vücudun fazladan sodyum tutmasıdır. Buna karşılık vücutta tutulan sıvı miktarı yaklaşık 1,5 litre artar. Cips ve işlenmiş etler gibi aşırı işlenmiş ve paketlenmiş gıdalarda yüksek tuz seviyeleri bulunma eğilimindedir. Regl döneminde taze yiyecekleri tercih etmeniz ve su tutmayı azaltmaya yardımcı olmak için yemeklerinizi tuz yerine otlar ve baharatlarla tatlandırmanız önerilir.





ŞEKERLİ YİYECEKLER

Rafine şekerle dolu yiyecekler yemek, kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa ve ardından günün ilerleyen saatlerinde bir çarpışmaya neden olabilir. Uzmanlar, bunun zaten adet döneminde yaygın olarak yaşanan ruh hali değişimlerini, yorgunluğu ve sinirliliği daha da kötüleştirebileceğini söylüyor. Ayrıca genel bir istikrarsızlık hissine veya bunalmış hissetmeye de katkıda bulunabilir.

Ve BMC Kadın Sağlığında 2018 yılında yapılan bir araştırma, ay boyunca daha fazla şekerli atıştırmalık yiyecekler yiyen kadınların, daha az ilave şeker yiyenlere kıyasla daha fazla adet sancısı çektiğini buldu.

YAĞLI VE KIZARMIŞ YİYECEKLER

Derin yağda kızartılmış atıştırmalıklar, daha yağlı et parçaları, işlenmiş süt ürünleri ve şekerlemeler gibi doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler vücutta iltihaplanmayı artırabilir. Bu, kramplar, şişkinlik ve hassasiyet gibi dönemle ilgili semptomları şiddetlendirebilir.

Bunun nedeni, bu yiyecekleri yemenin vücudun prostaglandinleri (regl kramplarını tetikleyen ve iltihaba neden olan kimyasallar) salmasına neden olabilmesidir.

KAFEİN

Kafein, birçok kişinin sabah enerjisini artırmak için kullandığı bir uyarıcıdır. Ancak uzmanlar, kafeinin sizi heyecanlandırmanın yanı sıra hormon düzeylerini etkileyebileceğini, kaygıyı artırabileceğini ve uyku düzeninizi bozabileceğini söylüyor.

Menstrüasyon sırasında, hormonal dalgalanmalar zaten meydana geldiğinde, kafein tüketimi meme hassasiyeti, sinirlilik ve uyku bozuklukları gibi semptomları yoğunlaştırabilir ve kaygıyı artırarak ruh sağlığınızı etkileyebilir. Bayan Dillon, kafeinsiz bitki çaylarına geçmenin veya kafein alımını azaltmanın bu semptomları daha iyi yönetmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

ASİTLİ İÇECEKLER

Gazlı içecekler ve maden suyu da dahil olmak üzere gazlı içecekler, sindirim sistemine fazla gaz verebilir. Bayan Huntriss, bunun şişkinliğe yol açabileceğini ve sizi rahatsız hissettirebileceğini söyledi.

Şişkinlik genellikle adet sırasında yaşanır ve uzmanlar gazlı içeceklerin bunu şiddetlendirebileceğini söylüyor. Bayan Dillon, "Sade su veya bitki çayları gibi gazsız alternatifleri seçmek, şişkinliği önlemeye yardımcı olabilir," dedi.

