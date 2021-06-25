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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Hükümlülere e-posta hakkı tanındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hükümlülere e-posta hakkı tanındı

25.06.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı. Kanuna göre hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp, gönderebilecek. Hükümlülerin ziyaret süresi de 1 saatten 1,5 saate çıkarılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hükümlülere e-posta hakkı tanındı

Kanuna göre, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesinde, bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesinde görevli ve yetkili olacak.

NAKİL GİDERLERİ ALINMAYACAK

Bulundukları ceza infaz kurumundan, başka bir kuruma nakil talebinde bulunan hükümlülerden, maddi durumlarının yetersizliğini belgelendirmeleri durumunda nakil giderleri alınmayacak.

E-POSTA HAKKI

Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp, gönderebilecek.

ZİYARET SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılacak. Tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılacak.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adalet Bakanlığı
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