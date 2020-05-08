Resmi Gazete'de yayımlandı: MEB, ilk, ortaokul ve liselerde sınıf geçme esaslarını belirledi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2 yönetmelik değişikliği ile olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitim esasları, telafi eğitimleri ve olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi durumunda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

"OLAĞANÜSTÜ HALLER" MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle "Olağanüstü haller" başlıklı madde de yeniden güncellendi. Bu kapsamda; ilçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık veya salgın hastalık gibi nedenlerle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya il ve ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amiri tarafından okullarda eğitim ve öğretime ara verilebilecek.

Yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il- ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınacak. Okullara verilen arada gerçekleştirilen uzaktan eğitim dersleri puanlamaya tabi tutulmayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il- ilçe milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlık tarafından planlanıp yürütülecek. Telafi eğitimleri de puanla değerlendirilmeyecek.