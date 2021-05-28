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Restoran ve kafeler ne zaman açılacak?

28.05.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşmeye geçilirken gözler restoran ve kafelerin açılacağı tarihe çevrildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve restoranlarda paket servis ve gel al hizmeti devreye girmişti. Vaka sayılarının düşmesiyle vatandaşlar ve işletme sahipleri, kademeli normalleşmeyle birlikte yapılacak açıklamalara odaklandı. Peki, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak?

Vaka sayılarında görülen düşüş ile normalleşme planları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşletme sahiplerinin, kafe ve restoranlarını ne zaman açacağı yapılacak açıklamayla belli olacak. Kısıtlamalardan atandaşlar, açıklamanın yapılacağı tarih olan 1 Haziran’ı merakla bekliyor.
Peki, 1 Haziran’da mekanlar açılacak mı? İşte, detaylar...

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamayla kafe ve restoranların sadece gel al ve paket servisi yapmasına karar verilmişti. Kademeli normalleşmenin başlamasına sayılı günler kala 1 Haziran’da işletmelerin tam olarak açılması bekleniyor. Kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili karar 1 Haziran’da belli olacakken, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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