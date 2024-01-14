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  4. Restoranda hesap kavgası! Silahlar çekildi, 4 kişi yaralandı

Restoranda hesap kavgası! Silahlar çekildi, 4 kişi yaralandı

14.01.2024 10:11 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir restoranda iddiaya göre hesap anlaşmazlığı sebebiyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanelere sevk edilirken, polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

Restoranda hesap kavgası! Silahlar çekildi, 4 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoran yetkilileri ile bir grup müşteri arasında hesap anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE PANİK YAŞANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşanırken, silahlar çekildi. Silah sesleri üzerine bazı kişiler panikle restorandan dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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Kocaeli Kartepe kavga restoran
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