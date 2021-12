Return to Hogwarts ile kısa bir süre için de olsa geri dönen olan Harry Potter'ı sevenlerin mutlaka görmesi gereken ürünler

Birbirinden orijinal karakterler barındıran Harry Potter serisi, hem kitapları hem filmleriyle birçok kişinin kalbinde özel bir yere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Harry Potter evrenine ait satranç takımları, figür oyuncaklar, müzik kutuları ve çeşitli duvar posterleri bulunuyor. Ayrıca çelik termos ve kupa bardak gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan ürünlerin de Harry Potter tasarımına sahip modelleri bulunuyor. Harry Potter temalı ürünlere birlikte göz atmaya ne dersiniz?

1. Satranç tutkunlarına özel: Noble Collection Harry Potter Satranç Oyunu

Harry Potter serisinin 2. filmi Sırlar Odası'ndaki satranç sahnesi, birçok kişiyi büyülemişti. Efsanevi satranç sahnesinde piyon tasarımlı dev heykeller, heyecan seviyesini zirveye taşımıştı. Noble Collection'ın özenle tasarladığı Harry Potter Satranç Oyunu, tıpkı o sahneyi anımsatıyor. Noble Collection Harry Potter Satranç Takımı'nı hem sevdiklerinizle oynamak hem koleksiyon olarak sergilemek amacıyla kullanabilirsiniz. Bu sayede Harry Potter'ın büyülü dünyasını evinize taşıyabilirsiniz.

2. Tek kelimeyle büyüleyici: Tshirt Plus Hogwarts Sweatshirt

Eğer Harry Potter hayranıysanız ve sweatshirt giymekten hoşlanıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Sweatshirtte Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu, Van Gogh'un ünlü tablosu "Yıldızlı Gece" ile harmanlanarak karşımıza çıkıyor. Tshirt Plus Harry Potter Hogwarts Sweatshirt, sıra dışı tasarımı sayesinde etkileyici bir görsellik sunuyor. Siyah sweatshirtün arka yüzüne yapılan özenli Hogwarts baskısı, beğenileri toplamayı başarıyor. Potterhead'lerin içini ısıtacak "Always" yazı baskısı ise serinin önemli sembollerinin birleşiminden oluşuyor.

3. Duvarlarınıza muhteşem dokunuşlar yapın: Gifi Harry Potter Film Posteri

Harry Potter kitaplarının ve filmlerinin ana mekanı Hogwarts'ın her hayranın kalbinde özel bir yeri olduğu biliniyor. GiFi Harry Potter Duvar Posteri, göz kamaştıran Hogwarts tasarımıyla öne çıkıyor. Bir gece vakti ay ışığının altındaki Hogwarts ve denizde süzülen kayıklar, kitap ve filmlerdeki efsanevi anları anımsatıyor. Canlı renklerle kaliteli malzeme üzerine basılan Hogwarts Posteri, nemli bir bez aracılığıyla kolayca temizlenebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Bu sayede posterinizi, dokusunu bozmadan istediğiniz zaman kolayca temizleyebilirsiniz.

4. Gecenize yoldaş olsun: Harry Potter 3 Boyutlu LED Lamba

Yatak odanıza ve çalışma ortamınıza 3 boyutlu LED lambalarla harika bir dokunuş yapabilirsiniz. Harry Potter film temalı 3 boyutlu LED lamba, şık tasarımıyla muhteşem bir ambiyans sunuyor. Pille çalışan 3 boyutlu LED lambanın üzerinde yer alan butona her basıldığında aydınlatma rengi değiştirilebiliyor. Sarı, pembe, yeşil, mavi, mor ve beyaz renk seçeneklerine sahip aydınlatma, tüketicilere sevdiği rengi tercih etme şansı sunuyor. Lambanın üst kısmındaki yüzeyde yer alan Hogwarts tasarımı ve “Hogwarts is my home” yazısı, her gördüğünüzde size tebessüm ettirmeyi amaçlıyor.

5. Sevimli ve kullanışlı: Zuzzupixx Harry Potter Çelik Termos

Yanınızda sıcaklığını uzun süre kaybetmeden sıcak su, çay ve kahve gibi içecekler taşımanıza imkan veren çelik termoslar, soğuk içecekleri muhafaza etmek için de kullanılabiliyor. Siz de Harry Potter evrenini seviyor ve hem soğuk hem sıcak içeceklerinizi yanınızda taşımak için bir ürün almak istiyorsanız Zuzzupixx Harry Potter Tasarımlı Çelik Termos modelini inceleyebilirsiniz. Termos, sevimli tasarımının yanı sıra paslanmaz çelik özelliği ve çift katmanlı tasarımıyla beğeni kazanıyor.

6. Kahve ve Harry Potter sevenlere: Harry Potter Seramik Kupa

Gün içinde sıklıkla çay ve kahve tüketiyorsanız Harry Potter Baskılı Seramik Kupa'ya mutlaka göz atmalısınız. Kupanın Harry Potter’ın yara izi ve yuvarlak çerçeveli gözlüğünden oluşan şık tasarımı, rengarenk yapısıyla dikkat çekiyor. Kupanın alt kısmında ise Harry Potter serisinin unutulmaz karakteri Albus Dumbledore'un bilgelik dolu sözü bulunuyor.

7. Efsanevi serinin tüm kitapları: Harry Potter 7'li Kitap Seti

Return to Hogwarts sayesinde tekrar gündeme gelen Harry Potter evrenini anımsamak istiyorsanız J. K. Rowling'in 7 kitaplık Harry Potter serisini tekrar okuyabilirsiniz. Muhteşem üçlünün yanı sıra Albus Dumbledore, Hagrid, Severus Snape ve Sirius Black gibi unutulmaz Harry Potter karakterlerinin maceraları sizleri bekliyor. Hangi yaşta olursanız olun keyifli anlar sunan Harry Potter serisi, birbirinden sürükleyici kitaplarıyla tek bir set içinde yer alıyor.

8. Eğlenceli saatler için LEGO Harry Potter Hogwarts Anısı

LEGO oyuncakları, hem eğlenceli anlar vadediyor hem tamamlandığı zaman figür olarak estetik bir tasarım sunuyor. LEGO Harry Potter Hogwarts Anısı, Harry Potter serisinin önemli karakterlerinden Minerva McGonagall’ın dersini konu alıyor. Biçim Değiştirme dersi temalı LEGO seti, değişip farklı şekiller alan duvar ve parçalardan oluşuyor. Set, toplandığı zaman kalın bir büyü kitabını andırıyor.

9. Unutulmaz film müziği her an sizinle: Harry Potter Müzik Kutusu

Harry Potter filmlerinin unutulmaz müziğini her istediğinizde ritmik bir şekilde çalmanıza imkan veren Harry Potter Ahşap Müzik Kutusu, hem muhteşem bir hediye seçeneği hem koleksiyonluk bir ürün. Kurmalı mekaniği sayesinde Harry Potter film müziğini her an çalabileceğiniz ürün, Harry Potter koleksiyon köşenizin en gözde ürünlerinden biri olmaya aday. Müzik kutusunun üzerinde "Harry Potter" ve "Always" yazı baskılarını, kutuyu açtığınızda ise Çapulcu Haritası'nı aktifleştiren büyülü sözcükleri görebilirsiniz.

10. Severus Snape hayranlarına: Funko Fgr-POP Severus Snape

Siyahlar içindeki tarzı ve soğuk mizacı ile birçok izleyicinin beğenisini kazanan Severus Snape, figür oyuncak modeli olarak karşınızda! Eğer sizler de Severus Snape hayranıysanız Funko Fgr-POP Severus Snape ürünüyle odanızı, çalışma masanızı ve figür oyuncak rafınızı süsleyebilirsiniz. Dilerseniz diğer figür oyuncaklardan da edinerek koleksiyon oluşturabilirsiniz. Funko Fgr-POP Severus Snape, 12 cm’lik boyu ve sevimli tasarımıyla her gördüğünüzde sizi keyiflendirecek.

