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Reuters duyurdu: Türkiye müzakere yürütüyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 16:44 | Son Güncelleme

Ankara ve desteklediği Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ülkedeki bir hava ve bir deniz üssünün Türkiye ordusu tarafından kullanılması için müzakere yürütüyor.

Reuters duyurdu: Türkiye müzakere yürütüyor!

Ankara ve desteklediği Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ülkedeki bir hava ve bir deniz üssünün Türkiye ordusu tarafından kullanılması için müzakere yürütüyor.

Bir Türk kaynağın verdiği bilgiye göre, Misrata deniz üssü ve el-Vatiye hava üssünün Türkiye tarafından kullanılması konusunda nihai bir karar alınmadı.

İki üs de kısa bir süre önce GNA güçlerinin eline geçti. Bu üslerin tahsisi halinde Türkiye Kuzey Afrika'da kalıcı bir askeri varlık elde etmiş olacak.

Adının açıklanmasını istemeyen Türk kaynak, "Son alınan hava üslerinden Vatiye'yi Türkiye'nin kullanması gündemde. Misrata deniz üssünün Türkiye tarafından kullanılması söz konusu olabilir... Türkiye'nin varlığı orada başka sorunların ortaya çıkmasının engellenmesi için de kritik önemde" dedi.

Türkiye'nin destek verdiği GNA son birkaç haftada Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan Halife Haftar'a bağlı Libya Ulusal Ordusu'nu (LNA) ülkenin batısından püskürttü. Ankara geçen hafta çatışmalar bittiğinde Libya ile enerji ve inşaat alanında işbirliğini artırabileceğini belirtmişti.

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