Reuters'ın 'Bilal Erdoğan' haberi tepki çekti! Açıklamalar art arda geldi

Reuters, özel dosya başlığıyla abonelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki iddialarla ilgili haber servis etti. Söz konusu habere Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

ÖMER ÇELİK: REUTERS'I VE YÖNETİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

FAHRETTİN ALTUN: MESNETSİZ İDDİALARLA DOLU BİR SENARYO

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki iddialara yer verdiği habere sert tepki gösterdi. Haberi "mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber" ifadeleriyle niteleyen Altun, "Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef aldığı apaçık ortada olan bu algı operasyonunun, tam da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde yayımlanması da akla ciddi soru işaretleri getirmektedir" dedi.



