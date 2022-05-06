HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI! 5 Mayıs 2022 hangi yapım reyting birincisi oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum!

REYTİNG SONUÇLARI! 5 Mayıs 2022 hangi yapım reyting birincisi oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum!

06.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum ve Güldür Güldür Show gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 5 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reyting birincisi oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum hangisi birinci oldu? İşte ayrıntılar...

REYTİNG SONUÇLARI! 5 Mayıs 2022 hangi yapım reyting birincisi oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum!

5 Mayıs 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum ve Güldür Güldür Show gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 5 Mayıs 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 5 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reyting birincisi oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 MAYIS 2022 HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

5 Mayıs 2022 Perşembe akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

5 Mayıs Perşembe akşamının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

4 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinciliği İBO Show, üçüncülüğü Annenin Sırrıdır Çocuk aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Real Madrid Manchester City karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Annenin Sırrıdır Çocuk yer aldı.

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 IBO SHOW STAR TV

3 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8

4 GULUMSE KADERINE FOX

5 BIZUM HOCA 2 (T.S) KANAL D

6 ASSASSIN'S CREED (Y.S) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 REAL MADRID-MANCHESTER CITY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8,5

9 NASIPSE OLUR (T.S) SHOW TV

10 SHOW ANA HABER

AB ilk 10 program

1 REAL MADRID-MANCHESTER CITY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8,5

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8

4 GULUMSE KADERINE FOX

5 ASSASSIN'S CREED (Y.S) ATV

6 IBO SHOW STAR TV

7 NASIPSE OLUR (T.S) SHOW TV

8 BIZUM HOCA 2 (T.S) KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...
Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğimSuriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket! Yolcular tek tek tebrik etti

Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket! Yolcular tek tek tebrik etti

ABD basını yazdı! 'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadeler

ABD basını yazdı! 'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.