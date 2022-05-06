REYTİNG SONUÇLARI! 5 Mayıs 2022 hangi yapım reyting birincisi oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum!

5 Mayıs 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum ve Güldür Güldür Show gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 5 Mayıs 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 5 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reyting birincisi oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 MAYIS 2022 HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

5 Mayıs 2022 Perşembe akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

5 Mayıs Perşembe akşamının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

4 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinciliği İBO Show, üçüncülüğü Annenin Sırrıdır Çocuk aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Real Madrid Manchester City karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Annenin Sırrıdır Çocuk yer aldı.

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 IBO SHOW STAR TV

3 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8

4 GULUMSE KADERINE FOX

5 BIZUM HOCA 2 (T.S) KANAL D

6 ASSASSIN'S CREED (Y.S) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 REAL MADRID-MANCHESTER CITY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8,5

9 NASIPSE OLUR (T.S) SHOW TV

10 SHOW ANA HABER

AB ilk 10 program

1 REAL MADRID-MANCHESTER CITY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8,5

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8

4 GULUMSE KADERINE FOX

5 ASSASSIN'S CREED (Y.S) ATV

6 IBO SHOW STAR TV

7 NASIPSE OLUR (T.S) SHOW TV

8 BIZUM HOCA 2 (T.S) KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

