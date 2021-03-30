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Risk haritasında 'mavi' olan tek il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı

30.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin son koronavirüs risk haritasına göre 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoride yer aldı. 81 il arasında düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek şehir ise Şırnak olarak kaldı. Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük başarılarının nedeni olarak, 'Bu tamamen çalışma disiplini ile ilgili bir şey. Sahaya ne kadar çok çıkarsak vatandaşı bilgilendirebiliyoruz. Bunun da vatandaş tarafından kabul görmesi ile birlikte biz bu noktadayız.' açıklamasında bulundu.

Risk haritasında 'mavi' olan tek il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı

Son koronavirüs risk haritasına göre Türkiye'de 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoride yer alırken, Şırnak tek düşük riskli kategoride olan mavi rekli şehir olarak kaldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük Şırnak'ta yaptıkları çalışmaları canlı yayında anlattı:

Bu tamamen çalışma disiplini ile ilgili bir şey. Ekibin sahaya hakim olması ve disiplini, koordinasyonu sağlam bir şekilde yapabilmesinden kaynaklı. Sahaya ne kadar çok çıkarsak vatandaşı bilgilendirebiliyoruz. Ulaşmamız sonucunda maske, mesafe, hijyen konusunda anlatmamız gerekenleri anlatıyoruz.

Bunun da vatandaş tarafından kabul görmesi ile birlikte biz bu noktadayız. Fakat bu noktada olmak bizdeki stresi daha da artırıyor çünkü mevcut durumu korumalıyız. Bunun için de yeni çabalarımız var. 20 ekipten oluşan 80 kişilik bir saha ekibi oluşturduk. Bunlar aktif olarak esnafı bilgilendiriyor. Şimdiye kadar 3 şeyden bahsettik şimdi buna 4. Maddeyi ekliyoruz. Nedir bu, aşı. Vatandaşı ne kadar çabuk aşılayabilirsek pandemiyi o kadar çabuk aşılayabiliriz. Şu anda bile ekipler aktif olarak dolaşıyor, hem bilgilendiriyor hem de 60 yaş üstü ve risk grubundakileri aşılıyoruz.

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RİSK GRUBUNDAKİ İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede ise, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl). Orta risk grubunda yer alan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl). Yüksek risk grubunda yer alan iller Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl). Çok yüksek risk grubunda yer alan iller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)."

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