Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Meni, hayatın karmaşık bir parçasıdır. Prostattaki meni ne kadar sağlıklıysa, bu menilerden birinin dişinin içindeki yumurtalara geçme olasılığı o kadar yüksektir. Bununla birlikte, spermin tamamı bir yumurta yolunu bulamaz ve boşalma meydana geldiği anlarda çoğu başka yerlere savrulur.

PROSTAT KANSERİNDENDEN KORUNMANIN YOLU: BOŞALMA

Avrupa Üroloji dergisinde yayınlanan bir araştırma, prostat kanseri riskini azaltmanın anahtarının bu boşalma olduğunu söylüyor. Bulgular, ayda belirli sayıda boşalmanın bir erkeğin prostat kanseri riskini azaltmasına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmacılar, ortaya çıkan bulguların “yetişkin yaşamı boyunca daha sık boşalmanın faydalı bir rolü olduğuna dair ek kanıtlar sağladığı” sonucuna vardılar.

ÖNEMLİ SAYI 21

Sağlık yararları elde etmek için ayda kaç adet boşalma gerektiği ile ilgili olarak, araştırmacılar ayda 21 kez boşalan erkeklerin prostat kanseri geliştirme olasılığının yüzde 33 daha az olduğunu keşfettiler.



