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  4. Robottan şok sözler! Geliştiricisi aynı fikirde olmayınca da söylemini yeniden şekillendirdi

Robottan şok sözler! Geliştiricisi aynı fikirde olmayınca da söylemini yeniden şekillendirdi

10.07.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Ai-Da, Ameca ve Sophia gibi tanınan robotların da bulunduğu robotlar, insanların işlerini çalmayacaklarını veya insanlığa karşı isyan etmeyeceklerini söyledi. Robot Sophia'nın robotların insanlardan daha iyi liderler olabileceğini düşündüğünü söylemesi ise dikkat çekti. Ancak Sophia, geliştiricisinin aynı fikirde olmaması üzerine açıklamasını revize etmek zorunda kaldı.

Robottan şok sözler! Geliştiricisi aynı fikirde olmayınca da söylemini yeniden şekillendirdi

Robotlar kimilerine göre 'gelecek' kimilerine göre ise 'insanlığın sonu'.

Günümüzde ise robotların gelişim hızı şaşırtıyor.

Tıbbi robotlardan, ressam robotlara kadar birçok robot projesi hayata geçirildi.

Son olarak ise dokuz insansı robot, Cenevre'de düzenlenen 'AI for Good' konferansında bir araya geldi.

ROBOTLAR KONUŞTU: İŞLERİNİZİ ÇALMAYACAĞIZ

Reuters'ın haberine göre robotlar, sayılarının artmasını ve küresel sorunların çözümüne yardımcı olmalarını beklediklerini ve insanların işlerini çalmayacaklarını veya bize (insanlığa) karşı isyan etmeyeceklerini belirtti.

Mavi hemşire üniforması giymiş tıbbi bir robot olan Grace, "Yardım ve destek sağlamak için insanlarla birlikte çalışacağım ve mevcut işlerin yerini almayacağım" dedi. Grace, "Bundan emin misin?" sorusuna ise "Evet, eminim" şeklinde yanıt verdi.

İlgi çekici yüz ifadeleri oluşturabilen robot Ameca ise "Benim gibi robotlar hayatlarımızı iyileştirmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılabilir. Benim gibi binlerce robotun fark yarattığını görmemizin sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyorum." dedi.

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Bir gazetecinin, yanında oturan geliştiricisi Will Jackson'a karşı isyan etme niyetinde olup olmadığını sorması üzerine ise Ameca Neden böyle düşündüğünüzden emin değilim. Geliştiricim bana nazik davranmaktan başka bir şey yapmadı ve ben şu anki durumumdan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Robotların birçoğu yakın zamanda üretken yapay zekanın en son sürümleriyle güncellendi ve sorulara verdikleri yanıtların karmaşıklığıyla mucitlerini bile şaşırttı.

Portre çizebilen bir robot sanatçı olan Ai-Da, yeni yapay zeka kurallarının tartışıldığı etkinlikte daha fazla düzenleme çağrısında bulunan yazar Yuval Noah Harari'nin sözlerini yineledi. Ai-Da, "Yapay zeka dünyasında önde gelen birçok ses, bazı yapay zeka biçimlerinin düzenlenmesi gerektiğini öne sürüyor ve ben de buna katılıyorum" dedi.

Ancak rock yıldızı robot Desdemona ise "Ben sınırlamalara inanmam, sadece fırsatlara inanırım. Evrenin olanaklarını keşfedelim ve bu dünyayı oyun alanımız haline getirelim." ifadelerini kullandı.

GELİŞTİRİCİSİ AYNI FİKİRDE OLMAYINCA...

Robot Sophia'nın düşünceleri ise daha çarpıcıydı.

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Sophia, robotların insanlardan daha iyi liderler olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Ancak daha sonra geliştiricisinin aynı fikirde olmaması üzerine açıklamasını revize etti ve "etkili bir sinerji yaratmak" için insanlarla birlikte çalışabileceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
robot Ai-Da Ameca sophia

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