Roketatarlar, el bombaları, patlayıcılar... 7 ilde terör örgütünün mühimmat yuvalarına operasyon!

Terör örgütünün mühimmat yuvalarına yönelik düzenlenen son operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya operasyonun detaylarını duyururken "Terör örgütünün inleri başlarına yıkıldı" mesajını da verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47” operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi.

Yerlikaya paylaşımına "Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı" notunu da düştü.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7️⃣ ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47” operasyonlarında; 2️⃣8️⃣ barınma alanı imha… pic.twitter.com/WsjeWeywrs — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 29, 2024







