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Roketatarlar, el bombaları, patlayıcılar... 7 ilde terör örgütünün mühimmat yuvalarına operasyon!

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Terör örgütünün mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda yüksek miktarda ve çok sayıda roketatar, el bombası ve patlayıcı ele geçirildi.

Roketatarlar, el bombaları, patlayıcılar... 7 ilde terör örgütünün mühimmat yuvalarına operasyon!

Terör örgütünün mühimmat yuvalarına yönelik düzenlenen son operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya operasyonun detaylarını duyururken "Terör örgütünün inleri başlarına yıkıldı" mesajını da verdi.

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Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47” operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi.

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Yerlikaya paylaşımına "Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı" notunu da düştü.


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Anahtar Kelimeler:
terörist
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