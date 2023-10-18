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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ebubekir Şahin RTÜK Başkanlığı'na yeniden seçildi

18.10.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Orhan Karadaş, bugün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlık seçimi için yapılan Üst Kurul toplantısını yönetti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Ebubekir Şahin yeniden başkan seçildi. Peki, Ebubekir Şahin kimdir? İşte RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında merak edilenler...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ebubekir Şahin RTÜK Başkanlığı'na yeniden seçildi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ebubekir Şahin, 1995'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002'de de Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmıştır. İşte, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in hayatı ve biyografisi...

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir Şahin, 1974 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu.

Ebubekir Şahin 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur.

2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak’ın babasıdır. Ebubekir Şahin, İngilizce bilmektedir.

Ebubekir Şahin 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına yeniden seçildi.

Günün önemli manşetleri


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