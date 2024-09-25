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  4. RTÜK Başkanı Şahin'den gazeteci İsmail Arı'ya tepki: Eşimin özel bilgilerini istemesi gazetecilik etiğiyle bağdaşıyor mu?

RTÜK Başkanı Şahin'den gazeteci İsmail Arı'ya tepki: Eşimin özel bilgilerini istemesi gazetecilik etiğiyle bağdaşıyor mu?

25.09.2024 17:41
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci İsmail Arı'ya tepki gösterip basın camiasına soru yöneltti. Arı'nın RTÜK'ü ve başka devlet kurumlarını arayıp "ailenin akrabasıyım" dediğini belirten Şahin, eşinin ve ailesinin özel/kişisel bilgilerini istenmesine tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Şahin'den gazeteci İsmail Arı'ya tepki: Eşimin özel bilgilerini istemesi gazetecilik etiğiyle bağdaşıyor mu?

"Gazetecilik etiği ve evrensel meslek ilkeleriyle bağdaşıyor mu?" RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bu soruyla dile getirdi tepkisini. Hedefinde ise BirGün gazetesinden İsmail Arı vardı.

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Şahin, paylaşımında yaptığı açıklamaya göre İsmail Arı, RTÜK'ün yanı sıra başka devlet kurumlarını da bilinmeyen numaralardan arayıp Şahin'in eşinin ve ailesinin özel/kişisel bilgilerini öğrenmeye çalıştı.

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"AİLEMİZİN AKRABASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme getiren Şahin tepkisini şöyle dile getirdi:

"Gazeteci dostlarımıza ve basın meslek örgütlerine basit bir sorum var; Kendisinin gazeteci olduğunu düşünen birinin (İsmail Arı) gerek kurumumuzu gerekse başka devlet kurumlarını farklı farklı bilinmeyen numaralardan defalarca arayarak “Kendisinin ailemizin akrabası olduğunu söyleyerek” eşimin ve ailemin özel/kişisel bilgilerini istemesi, öğrenmeye çalışması gazetecilik etiği ve evrensel meslek ilkeleriyle bağdaşıyor mu?"

Ekran görüntüsü 2024-09-25 174955Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük
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