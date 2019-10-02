Ruhani, Trump ile telefon görüşmesini reddettiğini doğruladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi reddettiğini doğruladı.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa yönetiminin önce İran'a daha sonra ABD'lilere önerdiği planın ilkesel bir temele dayandığını aktaran Ruhani, uluslararası medyada yer alan Trump ile telefon görüşmesini reddettiği yönündeki haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Bazılarının New York'taki gelişmelerden bir sonuca varmak üzere oldukları yönünde bir düşünceye sahip olabileceğini ancak çözümden uzak olduklarını savunan Ruhani, "Çok önemli bir konu bütün yönleri ve sonuçları dikkate alınmadan birkaç saat içinde ve kısa bir sürede çözülemez. Bu konuyu kötüye kullanmak isteyebilecekleri gerçeğini de gözardı edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile telefon görüşmesi için "ABD'liler için bu konunun bomba habere dönüşmesi çok önemliydi. Bu şekilde iç politikada da şartlar kendileri için değişmiş olacaktı. Bizim için onların hedefi değil milli çıkarlarımız önemlidir." ifadelerini kullandı.