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Ruhsar Pekcan neden görevden alındı? 'Dezenfektan satışı' iddiaları gündem olmuştu

21.04.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Ticaret Bakanlığı görevine Ruhsar Pekcan'ın yerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş atandı. Pekcan'ın neden görevden alındığı bilinmezken, son günlerde dezenfektan satışıyla ilgili iddialar kamuoyunda gündem yaratmıştı.

Ruhsar Pekcan neden görevden alındı? 'Dezenfektan satışı' iddiaları gündem olmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

PEKCAN'IN YERİNE MUŞ ATANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı.

'DEZENFAKTAN SATIŞI' İDDİALARI

Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddiası gündem yaratmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları gündeme getirmiş ve "Bakanlık koltuğunda oturacaksın, şirket kuracaksın, dezenfektan üreteceksin ve bakanlık satın alacak. Ve sen böyle bir haber çıkdıktan sonra tek bir kelime bile etmeyeceksin. Bu Bakan neden konuşmuyor. Türkiye bir yolsuzluklar ülkesi oldu. Sözüm söz. Sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Parlamentoya siyasi ahlak yasası getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALARLA İLGİLİ TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Bakanlık; Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden 1,5 milyon lira ile 9 milyon lira arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını, bu iddiaların kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış şekilde yansıtıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı 'dezenfektan alımı' iddialarına ilişkin açıklama yaptıTicaret Bakanlığı 'dezenfektan alımı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı

PEKCAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Pekcan'ın görevden alınmasının nedeni bilinmezken, söz konusu iddiaların ardından alınan karar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınan Pekcan, 9 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk kabinesine Ticaret Bakanı olarak atanmıştı.

Ticaret Bakanlığı görevine Mehmet Muş atandıTicaret Bakanlığı görevine Mehmet Muş atandı


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Ruhsar Pekcan

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