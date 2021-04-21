Ruhsar Pekcan neden görevden alındı? 'Dezenfektan satışı' iddiaları gündem olmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları gündeme getirmiş ve "Bakanlık koltuğunda oturacaksın, şirket kuracaksın, dezenfektan üreteceksin ve bakanlık satın alacak. Ve sen böyle bir haber çıkdıktan sonra tek bir kelime bile etmeyeceksin. Bu Bakan neden konuşmuyor. Türkiye bir yolsuzluklar ülkesi oldu. Sözüm söz. Sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Parlamentoya siyasi ahlak yasası getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddiası gündem yaratmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlık; Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden 1,5 milyon lira ile 9 milyon lira arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını, bu iddiaların kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış şekilde yansıtıldığını bildirdi.

PEKCAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Pekcan'ın görevden alınmasının nedeni bilinmezken, söz konusu iddiaların ardından alınan karar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınan Pekcan, 9 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk kabinesine Ticaret Bakanı olarak atanmıştı.



