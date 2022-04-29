HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus tanklarında ölümcül tasarım hatası iddiası! Ağır kayıpların nedeni olarak gösterildi

Rus tanklarında ölümcül tasarım hatası iddiası! Ağır kayıpların nedeni olarak gösterildi

29.04.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna işgalinin 65. gününde bölgeden bomba ve çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği bölgede Rus birliklerinin savaşın başından beri verdiği tank kayıplarına ilişkin olarak ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Rus tanklarında ölümcül tasarım hatası iddiası! Ağır kayıpların nedeni olarak gösterildi

Sosyal medyadan Rus tanklarının metrelerce yükseğe uçtuğunu gösteren görüntüler Ukrayna-Rusya savaşına damga vurmuştu. Rus tanklarının tek bir darbeyle metrelerce yükseğe uçmasının nedenin tasarım hatası olduğu iddia edildi. Yeni Amerika Güvenliği Merkezi'nden danışman Sam Bendett CNN'e yaptığı açıklamada Rus tanklarındaki temel sorunun bir tasarım hatası olduğuna dikkat çekerek "Reaksiyona neden olan herhangi bir vuruş mühimmatı ateşleyerek büyük bir patlamaya neden olur ve taret tam anlamıyla havaya uçar" dedi.

“ZİNCİRLEME REAKSİYONU TETİKLİYOR”

3

Uzmanlar, “Batı tanklarından farklı olarak Rus tanklarında taretin hemen altına bulunan cephanelikte 40 kadar mermiyi depolama kapasitesi bulunuyor. Dolayı bir vuruş ya da darbe bu mühimmatın ateşlemesine yol açan zincirleme reaksiyonu tetikliyor. Bu tasarım hatası taretin havaya uçmasına ve mürettebatın bir alev topunun içinde sıkışıp kalmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın sır gibi sakladığı bilgi telefon konuşmasıyla ifşa oldu! Ukrayna gizli servisi paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı...Rusya’nın sır gibi sakladığı bilgi telefon konuşmasıyla ifşa oldu! Ukrayna gizli servisi paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiev'deki füze saldırılarında 1 kişinin cesedine ulaşıldıKiev'deki füze saldırılarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı
Gizemli hastalık yayılıyor! 166 vaka görüldüGizemli hastalık yayılıyor! 166 vaka görüldü
Mansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Özdağ'dan Akşener'e çağrıMansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Özdağ'dan Akşener'e çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Belgeler yayımlandı! ABD'den skandal hamle...

Belgeler yayımlandı! ABD'den skandal hamle...

İlginizi Çekebilir

İngiltere’nin olaylı izdivaç programına katılacak

İngiltere’nin olaylı izdivaç programına katılacak

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Ünlü oyuncu 100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Ünlü oyuncu 100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.