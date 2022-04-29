Rus tanklarında ölümcül tasarım hatası iddiası! Ağır kayıpların nedeni olarak gösterildi

Sosyal medyadan Rus tanklarının metrelerce yükseğe uçtuğunu gösteren görüntüler Ukrayna-Rusya savaşına damga vurmuştu. Rus tanklarının tek bir darbeyle metrelerce yükseğe uçmasının nedenin tasarım hatası olduğu iddia edildi. Yeni Amerika Güvenliği Merkezi'nden danışman Sam Bendett CNN'e yaptığı açıklamada Rus tanklarındaki temel sorunun bir tasarım hatası olduğuna dikkat çekerek "Reaksiyona neden olan herhangi bir vuruş mühimmatı ateşleyerek büyük bir patlamaya neden olur ve taret tam anlamıyla havaya uçar" dedi.

“ZİNCİRLEME REAKSİYONU TETİKLİYOR”

Uzmanlar, “Batı tanklarından farklı olarak Rus tanklarında taretin hemen altına bulunan cephanelikte 40 kadar mermiyi depolama kapasitesi bulunuyor. Dolayı bir vuruş ya da darbe bu mühimmatın ateşlemesine yol açan zincirleme reaksiyonu tetikliyor. Bu tasarım hatası taretin havaya uçmasına ve mürettebatın bir alev topunun içinde sıkışıp kalmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.



