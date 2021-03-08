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Rus yolcular maske takmadı, uçağa polis çağrıldı

08.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Rus yolcular maske takmadı, uçağa polis çağrıldı

Antalya-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağında bulunan 20 Rus sporcu maske takmak istememesi üzerine uçağa polis çağırıldı. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından kurallara uymayan sporcular hakkında cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-2409 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçakta bulunan 20 Rus sporcu maske takmak istemedi. Sporcular kabin ekibi tarafından uyarılmasına rağmen maske takmama konusunda ısrar etti. Görevliler durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Saat 11.30 sıralarında uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından kafile sorumlusu Y.K polis merkezine götürüldü. Maske kuralına uymayan sporculara polis tarafından işlem yapılırken, yolculara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA


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