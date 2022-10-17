Ruslar ülkesini terk etmişti! Moskova'da kısmi seferberlik sona erdi

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale başlatmıştı. Devam eden savaşta Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti. Karar sonrası seferberlik emrinin genişlemesinden korkan Ruslar, çözümü başka ülkelere gitmekte bulmuştu.

MOSKOVA'DA KISMİ SEFERBERLİK SONA ERDİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'da kısmi seferberliğin sona erdiğini açıkladı. Sobyanin gönderilen celplerin artık geçerli olmadığını söyleyerek seferberliğin birçok Moskovalı için büyük bir sınav olduğunu vurguladı.



