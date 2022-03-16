Rusların korkunç taktiği ortaya çıktı! Canlı kalkan olarak kullanıyorlar

Üç haftadır devam eden Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar sürüyor. Rus ordusu hakkında ortaya atılan bazı iddialar ise dehşet verici nitelikte. Ukrayna'da bir bölge valisi, Rus askerleri vahşice bir kuşatma sırasında Mariupol kentindeki bir hastanede bulunan hastaları ve doktorları rehin tuttuğunu öne sürdü. Aktarılanlara göre, ebeveynler de prematüre bebekleri Mariupol'de bir hastanede bırakmak zorunda kalırken yaklaşık 350 bin kişi yiyecek ve suyun tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya.

Rus ordusunun şehri bombaladığı ve Ukraynalıların Rusları uzak tutmak için ölümüne savaştığı son günlerde kent korkunç sahnelere tanık oldu; binalar bombalandı ve sokak çatışmaları yaşandı.

İnsani yardım koridorunun bir parçası olarak şehri boşaltmak için girişimler sonuçsuz kaldı, ancak kaynakların giderek azaldığı Mariupol'da hâlâ yaklaşık 350 bin kişi bulunuyor.

"İNSANLIK SUÇU"

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki komutanı Pavel Kirilenko, savaşın şiddetlenirken insanların hastaneden çıkamadığını söyledi.

Kirilenko ayrıca, yaklaşık 400 yerel sakin ve 100 personelin hastanede canlı kalkan olarak bir arada tutulduğunu bunun “insanlık suçu” olduğunu söyledi.

Kirilenko, bir Telegram gönderisinde, "Hastaneden çıkmak imkansız" diye yazdı. "Sert ateş ediyorlar, bodrumda oturuyoruz."

"İki gündür arabalar hastaneye gidemiyor. Yüksek binalar yanıyor. Ruslar komşu evlerden 400 kişiyi hastanemize sürdü. Çıkamıyoruz."

Mariupol'daki üç hastanede, anne-babaları hastaneyi terk etmeye zorlanan erkendoğan bebeklerin olduğu bildiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol’deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Donetsk Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Pavel Kirilenko da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, doğum hastanesine yapılan saldırı görüntülerini paylaşarak, “Muhtemelen kendine adam demekten çekinmeyen Rus pilot, bombanın nereye isabet edeceğini tam olarak bilerek tetiği çekti.” ifadesini kullanmıştı.

