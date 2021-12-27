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Rusya'da kar fırtınası zincirleme trafik kazasına yol açtı! 22 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

27.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da hızı saatte 20 km bulan kar fırtınası nedeniyle 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Yetkililer, sürücülerin mümkün olduğunca yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu

Rusya'da etkili olan ve hızı saatte 20 kilometreyi bulan kar fırtınası, 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına yol açtı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kaza sonrası yetkililer, sürücüleri mümkün olduğunca yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da, hızı saatte 20 kilometreye ulaşan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının -20'leri bulduğu kentin Orenburg otoyolu üzerinde de kar fırtınası nedeniyle bazı araçlar kontrolünü kaybetti. Aralarında TIR, kamyon, otobüs ve otomobillerin de bulunduğu araçlar hem fırtına hem de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle birbirine girdi. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı gönderildi. Otoyolun trafiğe kapatılmasının ardından, kazaya karışan araçlarda bulunan kişiler, ekipler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan 18 kişi hastaneye sevk edildi.

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YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE ÇAĞRI

Ekipler, kazaya karışan 22 aracı yoldan kaldırmak için yoğun çaba harcadı. Büyük hasar alan araçlar vinçler ile kaldırılırken, bazı araçlar ise insanlar tarafından itilerek otoyoldan çıkarıldı ve yol saatler sonra tekrar trafiğe açıldı. Valilik, kar fırtınasının devam edeceğini belirtirken, sürücülere mümkün olduğunca yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rusya
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