Rusya'da korkunç olay! Kaplan saldırısına uğradı, organları yol kenarında bulundu

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde marangoz olarak çalışan Mikhail Shabaldin, tuvalet ihtiyacını karşılaşmak için bulunduğu yerden ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi.

Arkadaşlarının merak etmesi üzerine olay yerine giden kişiler tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Bölge halkı Shabaldin'in kaplan tarafından parçalanarak öldürüldüğünden şüpheleniyor. Olay yerinin yakınlarında çekilen görüntüler de 41 yaşındaki adamın kaplan saldırısı nedeniyle öldüğünü destekler nitelikte.

ORGANLARI YOL KENARINDA BULUNDU

Raporlara göre, kanlı giysiler, ayakkabılar ve talihsiz adamın bazı organları yol kenarında bulundu. Yine olay yerinde kaplanın da ayak izlerine rastlandı.

Shabaldin'in ortadan kaybolmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma sürerken bölge halkı da Sibirya kaplanının yavruları varsa böyle bir şey yapmış olabilecekleri konusunda hem fikir.

Kaplanların bölgede "sık görülen" hayvanlar olduğu ve çoğu kerestecinin riskin farkında olduğu vurgulandı. Amur Kaplan Merkezi'nin genel müdürü Sergey Aramilev, kayıp kişiye tam olarak ne olduğunu söylemek için henüz çok erken diyor.



