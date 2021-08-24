HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Rusya'da korkunç olay! Kaplan saldırısına uğradı, organları yol kenarında bulundu

Rusya'da korkunç olay! Kaplan saldırısına uğradı, organları yol kenarında bulundu

24.08.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Rusya'nın Habarovsk bölgesinde meydana geldi. Kaplan tarafından pusuya düşürüldüğü ve ormana sürüklendiği öne sürülen bir adamın vücut parçaları, kanlı elbise ve ayakkabıları yol kenarında bulundu.

Rusya'da korkunç olay! Kaplan saldırısına uğradı, organları yol kenarında bulundu

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde marangoz olarak çalışan Mikhail Shabaldin, tuvalet ihtiyacını karşılaşmak için bulunduğu yerden ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi.

Arkadaşlarının merak etmesi üzerine olay yerine giden kişiler tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Bölge halkı Shabaldin'in kaplan tarafından parçalanarak öldürüldüğünden şüpheleniyor. Olay yerinin yakınlarında çekilen görüntüler de 41 yaşındaki adamın kaplan saldırısı nedeniyle öldüğünü destekler nitelikte.

ORGANLARI YOL KENARINDA BULUNDU

Raporlara göre, kanlı giysiler, ayakkabılar ve talihsiz adamın bazı organları yol kenarında bulundu. Yine olay yerinde kaplanın da ayak izlerine rastlandı.

Shabaldin'in ortadan kaybolmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma sürerken bölge halkı da Sibirya kaplanının yavruları varsa böyle bir şey yapmış olabilecekleri konusunda hem fikir.

Screenshot_1

Kaplanların bölgede "sık görülen" hayvanlar olduğu ve çoğu kerestecinin riskin farkında olduğu vurgulandı. Amur Kaplan Merkezi'nin genel müdürü Sergey Aramilev, kayıp kişiye tam olarak ne olduğunu söylemek için henüz çok erken diyor.

Hindistan'da kafesi açık kalan dev kaplan bakıcısını öldürdü: Geldiğimde çoktan ölmüştüHindistan'da kafesi açık kalan dev kaplan bakıcısını öldürdü: Geldiğimde çoktan ölmüştü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da bu sabah! Helikopterlerle destek verdilerİstanbul'da bu sabah! Helikopterlerle destek verdiler
PARTNERSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergilediSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Ölümden döndüler! Görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirttiÖlümden döndüler! Görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı Taliban'ın giremediği Pencşir'e girdi! İşte ilk kareler

Anadolu Ajansı Taliban'ın giremediği Pencşir'e girdi! İşte ilk kareler

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Galatasaray son dakikada güldü!

Galatasaray son dakikada güldü!

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.