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  4. Rusya'da sirkte dehşet! Seyirciler korkuyla tribünleri terk etti

Rusya'da sirkte dehşet! Seyirciler korkuyla tribünleri terk etti

21.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’daki bir sirkte 2 filin kavga ettirilmesi tepkilere neden olurken, bazı seyirciler ise korkarak tribünleri terk etti.

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da kurulan bir sirkte fil bakıcıları sahneye çıkardıkları 2 fili kavga ettirdi.

SAHNENİN DIŞINA FIRLATTI

Bakıcıların talimatıyla kavga etmeye başlayan fillerden biri diğerini kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına fırlattı. Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük korkuya ve paniğe neden olurken, birçok seyirci tribünleri terk etti.

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SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Fillerin kavgasına tepki gösteren diğer seyirciler ise, yüksek sesler çıkararak fillere yapılan eziyete tepki gösterdi. Tribünlerin tepkisinin büyümesi üzerine fil bakıcıları, filleri sahneden çıkardı. (İHA)

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Rusya

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