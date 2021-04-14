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Rekabet Kurulu'ndan Google'a büyük ceza!

14.04.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rekabet Kurulu, Google'a yaklaşık 296 milyon TL para cezası kesti.

Rekabet Kurulu'ndan Google'a büyük ceza!

Rekabet Kurulu tarafından Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

GOOGLE'A İDARİ PARA CEZASI KARARI

8 Nisan tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Google’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.

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Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 296 milyon 84 bin 899,49 TL idari para cezası verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu Google
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
peki google in bundan haberi varmi :)))
sondaki 49 kuruşa bayılıyorum :))
296milyon/8 bile deseniz 60 milyon dolar bile etmiyor ustelik bu cezayi odeyene kadsr dolar kesin 15 i gecer
hayal etmek iyidir

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