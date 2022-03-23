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Rusya’dan korkunç tuzak! Çocuklar oyuncak sanıyor…

23.03.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askeri uzmanlar, Rus askerlerinin, operasyonları sıkılaştırmak amacıyla oyuncak gibi görünen mayınlar kullanarak çocukları kandırdığını iddia etti. Uzmanlar, Rusların mevzilerini kaybetmemek için yeni bir savunma yöntemi denediğini ve kazandıkları bölgelere mayın yerleştirerek mevzilerini koruduklarını belirtti.

Rusya’dan korkunç tuzak! Çocuklar oyuncak sanıyor…

Rus birlikleri, ele geçirilen toprakların kontrolünü ellerinde tutmak amacıyla Ukrayna'nın dört bir yanına oyuncaklara benzeyen, çocukların ölümüne neden olan mayınlar yerleştiriyor.

Askeri uzmanlar, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Vladimir Putin'in işgalcilerini geri püskürtmekle kalmayıp onları geri ittiğini belirtmişti. Ruslar şimdi yeni bir savunma tekniği deniyorlar ve bu şiddetli çatışmalarda kazandıkları yerlerde tutunmaya çalışıyorlar.

ÖLÜM TUZAĞI

ABD Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün paylaştığı bilgiye göre, Rus birliklerinin mevzilerini korumak ve güçlendirmek için kullandığıbu teknik, Ukrayna'yı yıllarca gömülü patlayıcılarla dolu dev bir ölüm tuzağı haline getirebilir.

UKRÇCK

Askeri analist Justin Crump, Rus birlikleri tarafından kullanılan PFM-1 gibi kara mayınlarının oyuncaklara benzediğini, dolayısıyla çocukların onları almayı sevdiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ise, Ukrayna vatandaşlarına PFM-1'lere veya 'kelebek mayınlarına' dokunmamalarını söyleyen bir kamu duyurusu yayınladı.

KURTULMAK YILLAR ALACAK

Uluslararası hukukta işaretli mayın tarlalarına izin verilse ve Ukrayna güçleri tarafından iyi bir etki için kullanılmış olsa da, dağılabilir mayınların uzun vadede nelere sebep olabileceğine dair net bir bilgi olmadığını ifade edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ise , Rus işgali sona erdikten sonra patlamamış cihazları etkisiz hale getirmenin yıllar alacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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