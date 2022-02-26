Rusya'dan yaptırımlara sıra dışı tepki: Uluslararası Uzay İstasyonu, yaptırımlar yüzünden ABD veya Avrupa'ya düşebilir

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmytri Rogozin Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini öne sürdü. Rogozin'in bu yorumu ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle aldığı yeni yaptırım kararı üzerine geldi. Biden, Rusya'nın uzay programını da kapsayan havacılık sektörünü yıpratacak yeni yaptırımlar getirdiğini açıklamıştı.

BIDEN, ''RUSYA'YA DARBE VURACAK'' DEMİŞTİ

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (National Aeronautics and Space Administration-NASA) ise yaptırımların, UUİ'deki operasyonları etkilemeyeceğini savundu. ABD Başkanı Joe Biden iki gün önce yaptırımları duyurduğu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: Rusya'nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceğimizi tahmin ediyoruz. Bu, Rusya'nın ordularını modernize etmeye devam etme kabiliyetine darbe vuracak. Ayrıca uzay programları da dahil olmak üzere havacılık endüstrisini geriletecek.

''İŞ BİRLİĞİNİ YOK ETMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?''

Rogozin ise aynı gün attığı tweet'lerde "UUİ'deki işbirliğimizi yok etmek mi istiyorsunuz?" diye sordu: Bizimle işbirliğini engellerseniz, UUİ'yi kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkmaktan ve ABD ya da Avrupa'ya düşmekten kim kurtaracak? 500 tonluk yapının Hindistan ve Çin'i etkileme ihtimali de var. Onları da böyle bir ihtimalle tehdit etmek mi istiyorsunuz? UUİ, Rusya'nın üzerinde uçmuyor. Dolayısıyla bütün risk sizin karşınızda. Hazır mısınız?

САНКЦИИ АЛЬЦ-ГЕЙМЕРА

Байден заявил, что новые санкции коснутся российской космической программы. Ок. Остается выяснить детали:

1. Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. — РОГОЗИН (@Rogozin) February 24, 2022

Rogozin yaptırımları planlayan kişilerin "Alzheimer'dan mustarip olabileceğini" de söyledi. Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency-ESA), UUİ'nin Rus segmentinin navigasyon ve kontrolden sorumlu olduğunu bildiriyor.

NASA tarafından dün yapılan açıklamadaysa ajansın Roscosmos dahil bütün ortaklarla "çalışmaya devam ettiği" vurgulandı: Yeni ihracat kontrol önlemleri, ABD-Rusya sivil uzay işbirliğine izin vermeyi sürdürecek. Ajansın devam eden yörünge ve yer istasyonu operasyonlarına verdiği destekte herhangi bir değişiklik planlanmıyor.



