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Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken hamle! O ülkeye nükleer silah yerleştirecek

25.03.2023 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gerilimi tırmandıracak yeni bir açıklama geldi. Putin, Belarus'a nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı. Öte yandan Putin, İngiltere'nin, Ukrayna'ya seyreltilmiş nükleer mermiler gönderme kararını riskli bulduklarını açıkladı. İşte haberin detayları...

Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken hamle! O ülkeye nükleer silah yerleştirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajında Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START) yükümlülüklerine uyarak Belarus'a nükleer silahlar yerleştireceklerini duyurdu.

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Putin açıklamalarında, "Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yakın müttefik ve derin ilişkilerimiz olduğunu söyleyerek bunu talep ediyor. Biz nükleer silahları Belarus’a vermiyoruz. ABD de müttefiklerine vermiyor. Aslında onların yıllardır yaptığını yapacağız. Onların belirli müttefikleri var ve taşıyıcılarını hazırlıyorlar. Onları da mürettebatları hazırlıyor. Biz de aynı şeyi yapmaya karar verdik. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden Belaruslu dostlarımıza destek verdik ve 10 uçaklarını buna güre (nükleer silahlar taşımaya göre) geliştirdik. Bu 10 uçak bu türden silahları kullanmaya hazır." ifadelerini kullandı.

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PUTİN TARİH VERDİ

Belarus topraklarında da çalışmalarını sürdürdüklerini de belirten Putin, "3 Nisan tarihi itibarıyla mürettebatların eğitimine başlıyoruz. 1 Temmuz tarihine kadar da özel depolama tesisi inşasını bitireceğiz." dedi.

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İngiltere'nin, Ukrayna'ya seyreltilmiş nükleer mermiler gönderme kararını da riskli bulduklarını ekleyen Putin, "Bunlar tabii ki kitle imha silahı kategorisinde değil. Bir şekilde radyasyon tozu oluşturuyor ve bu nedenle tehlikeli nitelikte silahlardır. Kullanılması durumunda kaçınılmaz olarak tarım alanları kirlenecek. Bu nedenle yerel sakinler ve çevre için tehlike oluşacak." şeklinde konuştu. (İHA)

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