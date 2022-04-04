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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklama: Putin-Zelenskiy görüşmesi...

04.04.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki planlanan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Lavrov, Rus-Ukrayna heyetlerinin müzakere sonuçlarına göre iki liderin görüşmesinin gerçekleşeceğini belirtti. İşte detaylar!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklama: Putin-Zelenskiy görüşmesi...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın başkenti Moskova’da Arap Birliği’nin Rusya-Ukrayna krizini takip etmekten sorumlu Temas Grubu heyetini ağırladı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ın yanı sıra Mısır, Ürdün, Cezayir, Irak ve Sudan dışişleri bakanlarının da yer aldığı heyet, Lavrov ile Ukrayna-Rusya meselesini görüştü.

MISIR RUSYA-UKRAYNA ARASINDA ARABULUCU OLMAK İSTİYOR

Uzun süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olmak istediklerini ifade ederek, "Biz Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Askeri çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi ve güven inşası için müzakerelerin başlatılması, menfaatler doğrultusunda müzakere sürecinin ilerlemesi için arabuluculuk çabalarına hazır olduğumuzu teyit ettik. Çatışmanın tüm taraflarını, sorunu çözmek için tırmanmayı ve askeri yöntemler kullanmayı bırakmaya çağırdık. Diplomatik bir çözüm ve erken diyalog çağrısında bulunduk” dedi.

“RUSYA’YA YAPTIRIMLAR BMGK’DA TARTIŞILMALI”

Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi mekanizmalarında tartışılması gerektiğini savunan Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ise, “ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırımların ilan edilmesi ve uygulanması konusunda, Arap devletleri diyalog kurallarına bağlı kalmakta ve bu tür konuların her zaman BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda tartışılması gerekir” ifadelerini kullandı.

PUTİN - ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Konuşmasında Rus ve Ukrayna heyetleri arasında müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında müzakereler çevrimiçi ortamda devam ediyor. Rusya, Ukrayna ile bir anlaşmaya varmak için tüm fırsatları kullanmayı hedefliyor. Başkan Putin’in de defalarca dile getirdiği gibi, Putin-Zelenskiy Zirvesi, heyetler arasındaki görüşmeden sonuç çıkınca gerçekleşebilir. Bu sonucun saptanması için böyle bir zirve yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Batı tarafından Rusya’ya karşı yaptırımları eleştiren Lavrov, “Batı’nın Rusya’ya yönelik ilan ettiği tamamen gayrimeşru, yasadışı ve emsali olmayan yaptırımlar her şeyden önce dünya ekonomisini, özellikle de Rus tarım ürünlerinin, gübrenin ve diğer birçok ürünün tüketicileri olan ülkeleri çok ağır vuruyor” dedi.

BUCHA’DAKİ SİVİL ÖLÜMLERİNE YALANLAMA

Ukrayna’nın Bucha kentinde Rus ordusu tarafından sivillerin işkenceyle toplu halde öldürüldüğüne dair iddiaları yalanlayan Lavrov, “Bu tür yalan haberleri meydana çıkaracağız. Daha önce mart başında, Mariupol’de doğum evindeki trajedi olarak gösterilmeye çalıştıkları gibi. Rus ordusu, varlığını yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak 30 Mart’ta Bucha şehrini terk etti. Ardından 3 gün boyunca Bucha Belediye Başkanı televizyona çıkarak şehrine normal hayata dönmeye başladığını, Ukrayna ordusunun oraya girdiğini söylüyordu. Sokakları gösteriyorlardı ve hiçbir ceset yoktu. Üç gün sonra da böyle bir mizanseni organize etmeye karar verdiler” dedi.

“BUCHA’DAKİ OLAYLARA İLİŞKİN NEW YORK’TA BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Lavrov ayrıca, “Yine de bugün, daimi misyonumuzun ağzından New York’ta bir basın toplantısı düzenleyeceğiz ve burada Batılı meslektaşlarımızın şu anda ABD’de sunmaya çalıştıkları olayların gerçekliğini gösteren ayrıntılı materyallerin sunulduğu bir basın toplantısı düzenleyeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği “savaş suçlusu” ifadesine değinen Lavrov, Biden’ın ifadelerinin tüm ABD’li politikacıların kötü vicdanlarının göstergesi olduğunu açıkladı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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