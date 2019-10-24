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Rusya ile '150 saat' mutabakatında son dakika gelişmesi: YPG çekilmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan '150 saat' mutabakatında son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Rusya ile '150 saat' mutabakatında son dakika gelişmesi: YPG çekilmeye başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG güçlerinin Türkiye-Suriye sınırındaki bölgelerden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aferin onlara ölümün kokusunu hissettiler demekki bu dünyaya huzur mutluluk rahat bir yaşam getirmeye calısıyoruz kim bize yolumuzda engel cıkartırsa icabına lâyıkıyla bakılacaktır
İsterse çekilmesinler
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