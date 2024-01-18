Rusya ile Kuzey Kore arasındaki temas ABD'de 'Ukrayna ittifakı' endişesi uyandırdı!

Moskova ile Pyongyang arasındaki samimi ilişki ve sık temaslar ABD'yi harekete geçirdi. Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna için sağladığı yardımlar, Washington cephesinde büyük endişe uyandırdı. İki ülke arasında gerçekleşen dışişleri bakanları seviyesindeki son görüşme, ABD'nin Kuzey Kore'ye uyarı vermesi sonucunu doğurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkinin “açık” olduğunu belirterek, “Ukrayna’da kullanılmak üzere Rusya’ya yapılan yardımların artarak devam etmesini görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN KUZEY KORE VE RUSYA YAKINLAŞMASINA GÖZDAĞI

Kuzey Kore’nin son hipersonik orta menzilli balistik füze testi ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ryder, Pyongyang’ı “istikrar bozucu” faaliyetlerden kaçınmaya çağırdı. “İstikrarı bozucu faaliyetler söz konusu olduğunda, Kuzey Kore’ye bu tür faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulunmayı sürdüreceğiz” diyen Ryder, “Barış ve güvenliği koruyabilmek üzere bölgedeki müttefiklerimizle yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KUZEY KORE'YE DİPLOMASİ ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise, Ryder’den ayrı düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore’ye diyalog çağrısını yineledi. “Kuzey Kore’yi daha fazla provokatif, istikrarsızlaştırıcı eylem ve açıklamalardan kaçınmaya ve diplomasiye geri dönmeye çağırıyoruz” diyen Miller, “Kuzey Kore’yi özellikle askeri riskleri yönetme ve Kore Yarımadası’nda kalıcı barışı sağlama yollarını belirleme konusunda somut tartışmalara girmeye davet ediyoruz” diye konuştu. Miller, Washington’un Pyongyang’a karşı “düşmanca bir niyet” taşımadığını vurguladı.

"RUSYA BM KARARLARINI İHLAL ETTİ"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-Hui’nin Rusya’ya yaptığı ziyarete de değinen Miller, Washington’un BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak eleştirdiği Pyongyang-Moskova arasındaki silah transferlerine dikkat çekti. Miller, “Rusya’nın Kuzey Kore’ye, Kuzey Kore’nin de Rusya’ya silah sağladığını gördük. Rusya’nın, kendisinin de desteklediği birçok BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden eylemlerde bulunduğunu gördük” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-Hui Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daveti üzerine Rusya’yı ziyaret etmiş, Choe’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştüğü kamuoyuna yansımıştı. Ziyaret, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan savunma iş birliğinin göstergesi olarak yorumlanmıştı.

(AA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





