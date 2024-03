ABD merkezli NBC News, Rusya'nın yaşadığı trajik terör saldırısı sonrası 'intikam saldırısı'nı başlattığını okurlarına duyurdu. Haberde, Rusya'daki seçimleri hedef alan Ukrayna saldırılarının intikamı olarak Moskova cephesinin aralıksız bir şekilde Ukrayna'yı hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putin'i konser salonu saldırısını Ukrayna'ya yüklemeye çalışmakla suçladı. Zelenskiy ve çok sayıda Ukraynalı yetkili, Ukrayna'nın saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu şiddetle reddetti.

What happened in Moscow yesterday is obvious, and Putin and other scums are trying to shift the blame to someone else. Their methods are always the same. We have seen it all before. There were blown-up houses, mass shootings, and explosions. And they always blame others.



