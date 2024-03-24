Rusya 'intikam saldırılarına' başladı! NATO sınırında alarm: Savaş uçakları 'aktive' edildi!

ABD merkezli NBC News, Rusya'nın yaşadığı trajik terör saldırısı sonrası 'intikam saldırısı'nı başlattığını okurlarına duyurdu. Haberde, Rusya'daki seçimleri hedef alan Ukrayna saldırılarının intikamı olarak Moskova cephesinin aralıksız bir şekilde Ukrayna'yı hedef aldığı belirtildi.

ZELENSKIY'DEN YARDIM ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putin'i konser salonu saldırısını Ukrayna'ya yüklemeye çalışmakla suçladı. Zelenskiy ve çok sayıda Ukraynalı yetkili, Ukrayna'nın saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu şiddetle reddetti.

What happened in Moscow yesterday is obvious, and Putin and other scums are trying to shift the blame to someone else. Their methods are always the same. We have seen it all before. There were blown-up houses, mass shootings, and explosions. And they always blame others.



They… pic.twitter.com/N6WhZujMh9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2024

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, X'te yayınlanan konuşmasında, 'Rus terörü artık yeterli modern hava savunma sistemimiz olmadığı için mümkün; dürüst olmak gerekirse, bunları sağlamak için yeterli siyasi iradeye ihtiyaç var' dedi.

NATO ÜYESİ POLONYA'DA HAREKETLİLİK!

Rusya'nın Pazar günü Kiev'e ve Ukrayna'nın batı bölgesi Lviv'e hava saldırıları başlattığını duyurmasının ardından, Polonya silahlı kuvvetlerini, Polonya ve müttefik havacılığın etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere hava sahalarını korumak için "gerekli tüm prosedürleri" başlatmaya teşvik ettiğini söyledi.

Polonya Operasyon Komutanlığı X'te, uzun menzilli bir Rus seyir füzesinin Batı Ukrayna'daki hedeflere doğru ilerlerken Pazar günü saat 04:23'te Oserdów kasabası yakınlarında 39 saniye boyunca Polonya hava sahasına girdiğini söyledi.

❗ Informujemy, że 24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się… pic.twitter.com/FQbGqs2KEw — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024

Polonya silahlı kuvvetleri X'te yaptığı açıklamada, "Polonya ve müttefik uçakları faaliyete geçirildi, bu da özellikle ülkenin güneydoğu kesiminde gürültü seviyelerinin artmasına neden olabilir" dedi.

Daha önce Aralık 2023'te bir Rus füzesi Polonya hava sahasına girmişti. Olay, NATO üyesi Polonya'nın Rus maslahatgüzarını çağırmasına ve Polonya hava sahasının ihlaliyle ilgili açıklama talep etmesine yol açmıştı.

RUSYA'DAN KIEV VE LVIV'E YOĞUN SALDIRI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram mesajlaşma uygulamasında hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürtmeye başlamasının ardından Ukrayna'nın başkentinde çok sayıda patlama meydana geldiğini söyledi.

Kiev askeri idaresi başkanı Serhiy Popko, Telegram'da Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin Kiev üzerinde ve başkentin çevresinde Rusya tarafından fırlatılan yaklaşık bir düzine füzeyi imha ettiğini söyledi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Telegram'da şehre herhangi bir saldırı yapılmadığını ancak 20 kadar füze ve yedi saldırı drone'unun Lviv bölgesinin geneline fırlatıldığını ve "kritik altyapıyı" hedef aldığını söyledi.







