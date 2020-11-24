HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

24.11.2020 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Rusya'da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 92 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı koronavirüs aşının fiyatı belli oldu.

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V adlı aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk Lirası) az olacağı duyuruldu.

Rakamın ki doz halinde uygulanan aşının toplam maliyetini yansıttığı belirtildi.

Bununla birlikte aşının Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtılacağı ifade edildi.

Araştırma: Vakalarla birlikte kötümserlik de artıyorAraştırma: Vakalarla birlikte kötümserlik de artıyor

YÜZDE 92 ORANINDA ETKİNLİK GÖSTERDİ

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının birinci aşama klinik sonuçları iki hafta önce açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlerde Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.

Enstitü, testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği aşı seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıkladı.

YÜKSEK ETKİNLİK GÖSTEREN AŞILARDA SON DURUM

Diğer taraftan, koronavirüse karşı küresel aşı çalışmaları hızla devam ederken, Pfizer/BioNTech, Moderna, Gamaleya Enstitüsü ve AstraZeneca/Oxford, geçtiğimiz haftalardan itibaren art arda başarılı sonuçları açıkladı. Pfizer tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Alman BioNTech SE ile birlikte geliştirilen aşının 6 ülkede 43 bin gönüllü üzerinde gerçekleştiren son aşama klinik deneylerinde, 28 günün ardından yüzde 95’in üzerinde etkinlik gösterdiği duyuruldu. ABD’li Moderna tarafından yapılan açıklamada ise ara sonuçlarda aşının yüzde 94,5 oranında başarılı olduğu ifade edildi. Moderna, son aşama klinik deneylerinin hala devam ettiğini ve bu yüzden etkinlik oranının artabileceğini açıkladı.

Rusya’da Gamelaya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik-V aşısının ise 10 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen birinci aşama klinik denemelerinin sonucunda etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.

EN PAHALISINDAN EN UCUZUNA AŞILAR

Dört aşının her birinin fiyat etiketleri büyük farklılıklar gösteriyor. Moderna’nın aşısnın tek dozunun fiyatı 38 dolar (yaklaşık 300 Türk Lirası) olarak açıklandı. Pfizer/BionTech aşısının ise Avrupa’ya tek dozu 15 Eurodan (yaklaşık 140 Türk Lirası) satıldı. Ancak AstraZeneca, İngiliz hükümetin aşının "bir fincan kahve ile aynı" fiyata mal olacağını söyledi. Bu kapsamda aşının tek dozunun, İngiltere'de ortalama bir fincan kahve fiyatı olan 3 sterlinin (yaklaşık 31 Türk Lirası) altında olacağı ifade edildi.

Bununla birlikte, dört aşının da iki doz halinde uygulanacağı düşünüldüğünde şu anda Moderna aşısının fiyatının 600 lira, Pfizer/BioNTech aşısının ise 280 lira, Sputnik V aşısınn 160 lira ve Oxford/AstraZeneca aşısının 62 lira civarında olduğu görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Araştırma: Vakalarla birlikte kötümserlik de artıyorAraştırma: Vakalarla birlikte kötümserlik de artıyor
Seda Sayan'ın sunumuyla 79 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!Seda Sayan'ın sunumuyla 79 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Putin’in gizli nükleer şehri: Bir yeryüzü mezarlığı

Putin’in gizli nükleer şehri: Bir yeryüzü mezarlığı

İngiltere karantina süresini 15 aralıktan itibaren 5 güne indirdi

O ülkede karantina süresi 5 güne indirildi!

Araştırma: Vakalarla birlikte kötümserlik de artıyor

Araştırma: Vakalarla birlikte kötümserlik de artıyor

Koronavirüsle ilgili umut verici araştırma!

Koronavirüsle ilgili umut verici araştırma!

Melania Trump son kez Beyaz Saray'a Noel ağacının gelme töreninde

Melania Trump'ın yüzü güldü!

'Büyük Kavuşum' için geri sayım

'Büyük Kavuşum' için geri sayım

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.