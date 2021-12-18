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Rusya'nın yerini Türkiye mi alıyor? Azerbaycanlı analistten dikkat çeken Ermenistan yorumu

18.12.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesini değerlendirerek, "Rusya’nın bağımlılığının yerini Türkiye’nin bağımlılığı alacak" dedi.

Rusya'nın yerini Türkiye mi alıyor? Azerbaycanlı analistten dikkat çeken Ermenistan yorumu

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için uygun adımlar atıldığını belirten Rzayev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve Ermenistan tarafının açıklamalarının önemli olduğunu söyledi.

"RUSYA BAĞIMLILIĞININ YERİNİ TÜRKİYE BAĞIMLILIĞI ALACAK"

Türkiye ile Ermenistan arasında Charter Uçuşlarının başlayacak olmasının iki ülke arasında ekonomik ve diplomatik ilişkilerin kurulması yolunda ilk adım olarak kabul edilebileceğini belirten Rzayev, "Son zamanlarda Ermenistan ve Rusya’nın çıkarlarının örtüşmediği bir sır değil. Aksine, Erivan doğrudan Kremlin diktesinden kaçınmaya çalışıyor. Bu doğaldır. Çünkü Erivan artık Rus etkisinden kurtulmak ve Batı ile bütünleşmek istiyor. Ermenistan bu yönde her şeyi yapmaya hazır görünüyor. Durum, Erivan’ın Ankara ile işbirliğine hazır olduğu noktaya geldi. Ermenistan için Türkiye Batı’ya açılan kapıdır. Bu anlamda Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerini normalleştirerek Kremlin’in etkisinden çıkmak ve Batı ile bütünleşmek istediği söylenebilir. Rusya’nın bağımlılığının yerini Türkiye’nin bağımlılığı alacak" dedi.

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TÜRKİYE'NİN EKONOMİK AĞIRLIĞI ARTACAK

Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın açılmasının, Türk şirketlerinin bu ülkeye akmasına neden olacağını aktaran Rzayev, "Bu ülkeye yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısındaki kademeli artış, Ermeni ekonomisini giderek Türkiye’ye bağımlı hale getirecektir. Ayrıca sınırların açılması Ermeni vatandaşlarının iş için Türkiye’ye akını ile sonuçlanacaktır. Öte yandan, gelecekte Rusya’nın siyasi ve askeri ağırlığının azalmasının yerini Türkiye’nin ekonomik ağırlığının artması alabilir. Rusya artık Ermenistan’daki askeri etkisini koruyabiliyor. Gelecekte Türkiye bunun yerini ekonomik etkiyle alacaktır" diye konuştu.

"ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞMEDE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN ORTAK ÇIKARLARI VAR"

Ekonomik olarak Türkiye'ye enerji olarak Azerbaycan’a bağımlı olacak
Türkiye’nin Azerbaycan ile birlikte görüşerek bu sürecin ilerlemesinin önemli olduğunu ve Azerbaycan’la koordineli adımlar atıldığını vurgulayan Rzayev, "Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesinde Azerbaycan’ın çıkarlarını dikkate aldığı açıktır. Ancak Bakü ve Ankara’nın bu konuda ortak çıkarları ve kararları olduğunu düşünüyorum. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Arazdayan-Culfa-Ordubad-Mehri-Horadiz demiryolu projesine ilişkin hükümet toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili konularda temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söylemesi tesadüf değil. Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırların ve iletişimin açılması konusunda anlaşmaya varılması halinde Gümrü-Kars demiryolunun hizmete açılabileceğini söyledi.

İlişkiler normalleşirse gelecekte Ermenistan’dan Türkiye’ye uzanan yeni enerji projelerinin olacağı zaten biliniyordu. Ermenistan ise Sovyet döneminden beri Azerbaycan’a enerji bağımlısı olmuştur. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Hatta yakın gelecekte sınırların açılmasıyla Ermenistan Rusya’nın etkisinden kurtulacak ve ekonomik olarak Türkiye’ye, enerji olarak da Azerbaycan’a bağımlı hale gelecektir" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Türkiye
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