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Rusya Savunma Bakanlığından 2018 değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:11 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: - "Çin, Hindistan, Mısır, Cezayir ve Vietnam askeri-teknik alanda öncelikli ortaklarımız arasında yer alıyor" - "NATO, Rusya’nın güney ve güneybatı sınırlarındaki keşif faaliyetlerini 2017’ye kıyasla yüzde 10 artırdı”

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın, 2018’de 98 ülke ile askeri-teknik alanda iş birliği faaliyeti gerçekleştirdiğini belirterek “Çin, Hindistan, Mısır, Cezayir ve Vietnam bu alanda öncelikli ortaklarımız arasında yer alıyor.” dedi.

Şoygu, başkent Moskova’da düzenlenen genişletilmiş Savunma Bakanlığı toplantısında 2018’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye krizinin çözümünde en önemli adımın siyasi görüşmelerden geçtiğini anlatan Şoygu, “Astana görüşmeleri bu süreci hızlandırdı. Soçi’de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi de anayasa komitesinin oluşturulması sürecini başlattı. Böylece Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için gerekli siyasi şartlar yaratıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

NATO’nun 2018’de Rusya’nın sınırlarında keşif faaliyetlerini artırdığına işaret eden Şoygu, “NATO, Rusya’nın güney ve güneybatı sınırlarındaki keşif faaliyetlerini 2017’ye kıyasla yüzde 10 artırdı.” diye konuştu.

Rus ordusunun 2019'da tatbikatlarını artıracağını vurgulayan Şoygu, “Gelecek yıl farklı alanlarda 18 bin 500 eğitim ve askeri tatbikat gerçekleştirilmesini planlıyoruz.” dedi.

Şoygu, 2018’de çok sayıda ülkeyle askeri-teknik alanda iş birliği faaliyetlerinde bulunduklarını ifade ederek “2018’de 98 ülke ile askeri-teknik alanda iş birliği faaliyeti gerçekleştirdik. Çin, Hindistan, Mısır, Cezayir ve Vietnam bu alanda öncelikli ortaklarımız arasında yer alıyor.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çin NATO Rusya savunma soygu

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