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Rusya Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planı! Türkiye detayı dikkat çekti…

17.03.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali günlerdir devam ederken iki ülke arasında 15 maddelik barış planının devreye girebileceği iddia edildi. Barış planında, Ukrayna’nın NATO'ya katılma hedefinden vazgeçmesi ve ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerinin korumasında olması gibi maddeler dikkat çekti. İşte dünyanın gündemine bomba gibi düşen o barış planının detayları…

Rusya Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planı! Türkiye detayı dikkat çekti…

Son dakika haberine göre; İngiliz Financial Times Gazetesi, Rusya ile Ukrayna arasında 15 maddelik geçici bir barış planı olduğunu öne sürdü. Bu maddelere göre, ateşkes sağlanacak, Ukrayna tarafsızlığını ilan edecek ve silahlı kuvvetlerinin sınırlandırılmasını kabul edecek. Ardından, Rusya, Ukrayna'dan çekilecek.
Kiev ve Moskova arasındaki barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna'nın tarafsızlığını ilan etmesi ve silahlı kuvvetlerinde sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya'nın geri çekilmesini içeren 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.

Financial Times, ayrıca tarafların 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydettiğini iddia etti ve haberini müzakerelerle bağlantılı üç kişiye dayandırdı.

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy delivers video address to members of the U.S. Congress at the Capitol in Washington

UKRAYNA; ABD, İNGİLTERE VE TÜRKİYE'DEN KORUMA SAĞLAYACAK

Bununla birlikte, geçiçi barış planına göre Ukrayna, NATO'ya katılma hedefinden vazgeçecek, yabancı ülkelerin askeri üslerine veya silahlarına ev sahipliği yapmayacağı garantisi de verecek.

Bunun karşılığında Ukrayna; ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerden koruma sağlayacak.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Ukrayna'nın tarafsızlığının Avusturya veya İsviçre modeli olabileceğini dile getirdi.

Sözü geçen 15 maddelik taslağın ilk olarak Pazartesi günü müzakere edildiği de gelen haberler arasında bulunuyor.

FILE PHOTO: Russian President Putin meets with the head of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs Shokhin in Moscow

KIRIM VE DONBAS UZLAŞMA KONUSUNDA ENGEL ÇIKARABİLİR

Diğer taraftan, Batı ülkelerinin vereceği güvenlik garantileri konusunda, Kırım ve Donbas bölgesinin statüsünün uzlaşma konusunda engel çıkarabileceği belirtiliyor.

Ukrayna tarafı ise anlaşma için öncelikli olarak Rus askerlerinin çekilmesini de şart koşuyor

Ukrayna tarafı, Rusya'nın samimiyeti konusunda da kaygılı.. Ukraynalı yetkililer, Rusların cepheye mühimmat ve asker sevkiyatı yapabilmek için zaman kazanmaya çalıştığından endişe ediyor.

Financial Times ta çıkan barış planı iddiası Kremlin'e de soruldu. Kremlin, "herhangi bir anlaşmayı açıklamak için erken" değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya Türkiye Ukrayna Vladimir Putin
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