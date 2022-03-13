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Rusya-Ukrayna savaşında ABD'den Çin ile ilgili ses getirecek iddia

13.03.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın gündemindeki Rusya-Ukrayna savaşında ülkelerden sert tepkiler ve yaptırımlar gelirken Çin'in tavrının ne olacağı da merak ediliyordu. Özellikle ABD tarafından Çin'in hamlelerinin izlendiği belirtilmişti. Son olarak ABD'den Çin ile alakalı çarpıcı bir geldi. ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken Çin’den askeri teçhizat istediğini iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşında ABD'den Çin ile ilgili ses getirecek iddia

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 18’inci günde de devam etti. Ülkelerin Ukrayna'ya destekleri gündeme gelirken Rusya'ya yönelik yaptırımlar da yakından takip ediliyor. Bu gelişmeler yaşanırken Çin'in Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir tavır izleyeceği de merak konusu oldu. ABD tarafından Çin ile alakalı dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddia "Rusya tükendi mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

RUSYA'NIN ÇİN'DEN ASKERİ TEÇHİZAT İSTEDİĞİ İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’li yetkililerin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Çin’den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiğine yönelik iddialarına yer verildi. Rusya’nın Çin’den ne istediği hakkında ayrıntı vermeyen ABD’li yetkililer, Çin’in Rusya’ya yardım etmeye hazır olabileceğine dair bazı işaretler olduğunu ve ABD’nin müttefikleri ile bu konuyu ele almayı planladığı ifade edildi. ABD’li yetkililer ayrıca, Rusya’nın envanterindeki bazı silahların tükenmekte olduğuna dair işaretler olduğunu öne sürdü.

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ROMA'DA GÖRÜŞECEKLER

Çin’in Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri nedeniyle ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile görüşmek üzere yarın İtalya’nın başkenti Roma’ya gidecek.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde iki ülke arasındaki rekabeti yönetme çabaları ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının bölgesel ve küresel güvenlik üzerindeki etkisine odaklanılacak" denildi.

BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL SALDIRILAR

Sullivan ise Rusya’nın diğer ülkeleri biyolojik veya kimyasal saldırılar başlatmakla suçlaması hakkında, "Bunu kendilerinin yapmak üzere olduklarını söyleyebilirim. Çin ve diğer ülkeler Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardım etmeye çalışmamalı. Ne Çin’in ne de başka bir ülkenin Rusya’nın bu kayıplarını telafi etmeyeceğinden emin olacağız" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna
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