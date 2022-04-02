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Rusya Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor! Hedefte akaryakıt deposu ve hastane vardı... "Olay yerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmayın"

02.04.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusunun, Ukrayna’nın batı bölgesi Hmelnitskiy’de yer alan Shepetivka kentini vurarak bir akaryakıt deposunu hedef aldığı ve Harkov’da hastaneye saldırdığı öğrenildi. Sivil yerleşim yerlerine yönelik 'savaş suçu' söylemleri devam ederken Shepetivka kentine yönelik saldırı ve meydana gelen patlamaya ilişkin Ukraynalı yetkililer "Olay yerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmayın" çağrısında bulundu.

Rusya Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor! Hedefte akaryakıt deposu ve hastane vardı... "Olay yerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmayın"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları savaşın başladığı tarihten beri aralıksız devam ederken Rus ordusu Ukrayna’da sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Sıcak bölgeden birbirinden acı haberler de gelmeye devam ediyor. Rus birlikleri, Ukrayna’nın Hmelnitski bölgesinde yer alan Shepetivka kentinde yine bir akaryakıt deposunu hedef aldı.

"OLAY YERİNDEN FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ PAYLAŞMAYIN"

Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama meydana gelirken Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, kentte meydana gelen patlamaları doğruladı. Gamaliy yaptığı açıklamasında bölge sakinlerine seslenerek, "Sayın Shepetivka sakinleri. Rica ediyorum sakinliğinizi koruyun ve evlerinizde kalın. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmayın” ifadelerini kullandı.

HARKOV'DAKİ HASTANE SALDIRISININ ARDINDAN 70 HASTA VE SAĞLIK PERSONELİ TAHLİYE BEKLİYOR

Öte yandan Rus ordusu bir de Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Balakliya şehrinde bulunan bölge hastanesini hedef aldı. Harkov Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı Balakliya Bölge Hastanesindeki 70 hastanın ve sağlık personelinin acil tahliye beklediği bildirildi.

"BU, HARKOV HALKINA KARŞI İŞLENEN BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, “İşgalciler Balakliya bölge hastanesine saldırdı ve saldırıda hastanenin bir bölümü zarar gördü. 70 hasta ve sağlık personeli acil tahliye bekliyor. İnsanları kurtarmak için her şeyi yapıyoruz. Bu, Harkov halkına karşı işlenen bir savaş suçudur. Balakliya, Harkov bölgesinin işgal altındaki ve Belediye Başkanı’nın işgalcilerin safına geçtiği şehirdir. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni suçlamak adına sivil vatandaşlara yönelik bilinçli saldırılar yapılıyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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