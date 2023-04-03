Rusya'yı kana bulamıştı! 'Melek yüzlü şeytan' Darya Trepova yakalandı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün bir kafede meydana gelen patlamada Vladimir Putin yanlısı savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırının şüphelisi Darya Trepova adlı şahsın yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ DE SORGUYA ÇEKİLDİ

Trepova’nın St. Petersburg’daki evine polisler tarafından baskın düzenlediği, annesi ve kız kardeşinin de sorguyla çekildiği ifade edildi.

Ülke basınının 'Melek yüzlü şeytan' lakabını taktığı kadın saldırının baş şüphelisi olarak görülüyor.

SALDIRIDA KİMİN PARMAĞI VAR?

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAC), saldırının, Ukrayna özel servislerinin planlamasıyla düzenlendiğini öne sürdü. NAC’tan yapılan açıklamada, gözaltına alınan Trepova’nın, muhalif lider Aleksey Navalni’nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Fonu ile de iş birliği yaptığı belirtildi. NAC, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Trepova'nın, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine karşı geçen yıl düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı belirtiliyor.

KREMLİN: ARKASINDA UKRAYNA VAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Peskov, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Peskov, "Elbette, bu bir terör eylemi. Bu terör eyleminin planlaması sürecinde Ukrayna istihbaratının yer aldığına dair bilgiler var. Büyük ihtimal, Fomin'in suikastı ve terör eylemi arkasında Kiev rejimi var." ifadelerini kullandı.

Başkent Moskova'da Ağustos 2022'de gerçekleşen bombalı saldırıda Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina'nın da hayatını kaybettiğini anımsatan Peskov, söz konusu suikastın arkasında da Ukrayna'nın olduğunu belirtti.

YARALI SAYISI 32'YE ÇIKTI

Rusya Sağlık Bakanlığı, patlamada yaralanan kişi sayısının 32'ye çıktığını duyurdu.

Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli Darya Trepova'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı da Trepova'nın ifadesine yönelik görüntü yayınladı. Trepova, içinde patlayıcı bulunan heykelciği kafeye getirdiğini itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

St. Petersburg'daki kafede bir kişi, gerçek ismi Maxim Fomin olan Rus blogger Vladlen Tatarskiy’e içine bomba yerleştirilmiş bir heykel hediye etmiş ve patlama meydana gelmişti. Fomin hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA-İHA-AA

