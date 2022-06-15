Rüzgar geçirmeyen ve dayanıklı en iyi motosiklet montu markaları

Motosiklet, kullanması en zevkli araçlardan biri olsa da motosiklet kullanırken kask ve mont olmadan trafiğe çıkmamak gerekiyor. Motosiklet montları, hem rüzgâra hem yağmura dayanıklı olarak üretildiği için sürücüyü dış etmenlere karşı koruyor. Aynı zamanda bu ceketlerin sürtmeye ve ısınmaya dayanıklı kumaşı, kaza anında yer ile sürücünün arasına girerek sürücünün zarar görmesini önlüyor. Bu nedenle motosiklet montlarının dikiş yerleri de darbeye dayanıklı olarak üretiliyor. Montun içinde yer alan koruyucular, kaza anında sertleşerek sürücüyü koruyor. Sonuç olarak motosiklet montu bir sürücü için hayati büyük önem taşıyor. Motosiklet montu önerisi arayan ve "Bunca model arasından hangisinin bana uygun olduğunu nereden bilebilirim?" diyorsanız sizin için bir liste hazırladık. Çeşitli motosiklet türleri, farklı hava koşulları ve beden tiplerine uygun birçok montu inceledik. Haydi gelin, birbirinden kaliteli en iyi motosiklet montu modellerine beraber bakalım.

1. Les-Theresa Advanture Motosiklet Ceketi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Les-Theresa Advanture/Thouring Korumalı Motosiklet Montu, en zorlu yolculuklarda her zaman yanınızda olmayı vadediyor. Ürünün içindeki astarın sıcak havalarda çıkarılabilir oluşu ile daha ferah yolculuklar yapabilirsiniz. Sırt, omuz ve dirsek kısımlarında yer alan koruyucular; darbe anında zararı azaltmak üzere görev alıyor. Nefes alan yakası ve su geçirmez fermuar düzeni sayesinde ürün, yağmur gibi olumsuz hava koşullarında güvenle kullanım sağlıyor. Unisex bir tasarım olmasının yanında montun üzerinde yer alan yansıtıcı çizgiler, gece ışığın az olduğu durumlarda fark edilmenizi kolaylaştırıyor. Les-Theresa markalı mont ile zorlu yolculuklara çıkmak artık bir eğlence olacak.

2. Sportif bir motosiklet ceketi arayanlara: Dainese Unisex Avro 4 Motosiklet Montu

En iyi motosiklet montu markaları arasında yer alan Dainese Unisex Avro 4 Motosiklet Montu, kaliteli bir motosiklet ceketi arayanlar için üretilmiş. Ürün, aynı zamanda sportif görünümü ve göz alıcı tasarımı ile dikkat çekiyor. Gerçek deri kullanılarak üretilen motosiklet montunun eklem yerlerinde yer alan esnek kumaşı sayesinde hareket etmek çok daha kolaylaşıyor. Aynı zamanda ürünün dirsek ve omuzlarında yer alan koruyucular, herhangi bir kaza anında sürücünün zarar görmesini engelliyor. Bel bölgesinden ayarlanabilir yapısı ve arkası uzun tasarımı ile güvenli bir sırt koruması sunuyor. Superspor bir motosiklet kullanıyorsanız bu motosiklet montuna mutlaka göz atmalısınız.

3. Motosiklete yazın biniyorsanız aradığınız ürün Revit Gri Eclipse Mont olabilir

Revit Gri Eclipse Mont, hava alabilen yazlık file polyester mesh kumaş kullanılarak üretiliyor. En iyi yazlık motosiklet montu modelleri arasında gösterilen ürün, sürtünmeye karşı dayanıklı yapısı ve CE onaylı KNOX marka takılıp çıkarılabilen korumaları ile kullanıcılarının güvenini kazanıyor. Bel ve kol bilek bölgesinden ayarlanabilen montun yaka ve kol ağızları rahat olacak şekilde üretiliyor. Taktığınız pantolon kemeri ile montun sabitlenebilmesi için iki adet kemer lastiği bulunuyor. Aynı zamanda seesoft rv tipi sırt koruması takılarak da ürün kullanılabiliyor. Ürünün file bölgesi, yolda giderken hava alarak terlemeyi önlüyor. Bu sayede sürücünün rahat ve keyifli bir yolculuk geçirmesine yardımcı oluyor.

4. Uygun fiyatlı yazlık ceket arayanlara: Lbc Moto Giyim Market 901 Air File Motosiklet Montu

Full korumalı olarak üretilen Lbc Moto Giyim Market 901 Air File Motosiklet Montu, bütçe dostu yazlık motosiklet montu tavsiyesi arayanlara ideal bir öneri. Çıkarılabilir iç yeleği sayesinde bahar aylarında da rahatlıkla kullanılabilen ürün, geniş havalandırma alanı ile sıcak dönemlerde terlemeyi önlüyor. Ayarlanabilir manşet, bel ve kol bölgesi ile rahat bir kullanım sunuyor. Ürün, fit duran bir kesime sahip olduğu için sportif bir görünüm sağlıyor. 3 mevsim kullanılabilen motosiklet montu, tek renk seçeneği ile satılıyor. Ürünün üzerinde Honda ambleminin bulunması, Honda severlerin dikkatini çekiyor.

5. Enduro ve cross motosiklet sürenlere: Forge Gt Tex 990 Body Armor

Arazide motosiklet sürmeyi seven enduro ve cross motosiklet sahiplerinin alması gereken motosiklet mont türü: body armor. Aslında motosiklet montu seçimi, sürülen motosikletin tarzına göre değişiklik gösteriyor. Asfaltta sürülen ile arazide sürülen motosikletin ihtiyaç ve ekipmanları birbirinden çok farklı olabiliyor. Body armor, arazide sürücüye ekstra koruma imkânı sunarken asfaltta standart motosiklet montu kadar etkili olamıyor. Çünkü, body armor montu birbirine bağlayan parçalar, sürtünme esnasında zarar görerek ayrılmaya neden olabiliyor. Bu sebeple Tex 990 Body Armor gibi ürünlerin arazide yani toprak yollarda giyilmesi gerekiyor.

6. Güvenli ve şık görünüm: Zyxformis Su ve Rüzgâr Geçirmez Motosiklet Montu

Çıkarılabilir 4 adet CE parça koruyucu ve 1 adet EVA pedi bulunan Zyxformis Su ve Rüzgâr Geçirmez Motosiklet Montu, sürüş esnasında olası tehlikelerden korunmanıza yardımcı oluyor. Ürünün aşınmaya dayanıklı kumaşı, %100 su ve rüzgâr geçirmez özelliğe sahip. 4 mevsim motosiklet montu tavsiye listelerinde yer alan ürün, sıcak tutan pamuklu astara ve yüksek performanslı 600D Oxford kumaşa sahip. Soğuk havalarda ürünün astarını takabilir, sıcak havalarda astarı çıkarıp hava kanallarının fermuarlarını açarak motosiklet montunu kullanabilirsiniz. Şık görünümü ve kullanışlı yapısıyla motosiklet severlerin beğeneceği bu ürünü yakından incelemeye ne dersiniz?

7. Kamuflaj desen sevenlere: Prosev Hörgüçlü Kışlık Erkek Motosiklet Montu

Prosev markası tarafından üretilen Hörgüçlü Kışlık Erkek Motosiklet Montu, 600D maxdura kumaşa sahip. Ürünün yumuşak astarı, kış dönemlerinde sıcacık durmanızı sağlıyor. İsteğe göre montun ön ve arka yüzünde yer alan hava tahliye kanalları açılarak havalandırma sunabilir. Arka kısmında pantolonla birleşen askı, bel kısmının açılmasına imkân tanıyor. Çok fonksiyonlu ceplerinin yanında omuz ve dirsek bölgelerinde CE onaylı koruyucu kısımlar bulunuyor. Aynı zamanda omurilik bölgesinde yer alan hörgüç, boyun ve omurilik soğanı gibi hassas bölgelerin hasar almasını engelliyor. Kamuflaj deseni ve kısa kesim modeliyle beğenileri toplayan ürün, spor görünüm sevenlerin vazgeçilmezi olmaya aday!

8. Siyahın asaleti: Rexus R-1 Erkek Su Geçirmez Motosiklet Montu

Motosiklet montu en iyi marka denilince akla gelen ilk isimler arasında Rexus markası yer alıyor. Maxdura 600 kumaş ile üretilen Rexus R-1 Erkek Su Geçirmez Motosiklet Montu, polyester iç astara sahip. Termal özellikli astar, isteğe göre çıkarılarak ürün, 4 mevsim boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. %100 su geçirmez özelliğe sahip ürünün hava kanalları, bahar ve yaz aylarında daha rahat kullanım imkânı sağlıyor. Bu sayede daha ferah bir yolculuk yapılıyor. Bel, bilek ve kollarında CE onaylı koruma parçaları bulunan ürün, soğuk havalarda asla üşütmüyor. Motosiklet keyfini yaz kış sürmek isteyenler bu montu daha yakından inceleyip sepetine ekleyebilir.

9. Spor ve şık bir mont arayanlara: Alpinestars Sp-x Motosiklet Montu

En iyi motosiklet montu markaları arasında yer alan Alpinestars'a ait SP-X Motosiklet Montu, şık tasarımı ile göz dolduruyor. Deri ve kumaş parçaların bir araya gelmesi ile oluşan montun tasarımı oldukça ilgi çekiyor. Ürünün omuz ve dirsek bölgesinde yer alan korumaları, sürüş deneyimini güvenli hâle getiriyor. Spor motosiklet sürücülerinin tercihleri arasında yer alan mont, bel ve bileklerden ayarlanabiliyor. Kısa kesim modeli ve deri parçaları ile daha spor görünmenizi sağlıyor. Güven veren yapısı, fosforlu Alpinestars amblemi ile hem şık hem kaliteli olan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

10. Hem motosiklette hem gündelik yaşamda giyilebilen: Warrior Gears Vintage Deri Ceket

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Omuzları, sırtı ve dirseklerinde CE onaylı koruma ekipmanları ile gelen Warrior Gears Vintage Deri Ceket, vintage tasarımıyla çok beğeniliyor. Sığır derisinden üretilen mont, yağmur altında iyi derecede dayanıklılık gösteriyor. İsteğe göre ürünün korumaları çıkarılarak ceket, günlük yaşamda da giyiliyor. Ürünün içinde yer alan fermuarlı çıkarılabilir astar, vücut ısısının korunmasına yardımcı oluyor. Birçok cep barındıran ürün, bel bölgesinden ayarlanarak kullanılabiliyor. "En iyi motosiklet montu hangisi?" diye merak edenler olabilir. Motosiklet montu seçimi daha çok ihtiyaca göre hitap ediyor. Giyim tarzı, motosiklet türü, kullanılan sezon gibi birçok farklı etmen bu seçime etki ediyor.

11. Kırmızıyı sevenlere: Dainese Avru D2 Kışlık Tekstil Mont

En iyi kışlık motosiklet montu modelleri arasında yer alan Dainese Avru D2 Kışlık Tekstil Mont, güçlendirilmiş D-SYNTH 350 kumaş ile üretiliyor. Ürünün üretiminde koruma performansı için EN 1621 sertifikalı üstün kompozit malzemeler kullanılıyor. Ergonomi açısından oldukça kullanışlı olan ürün; boyun, bel ve bilek bölgelerinden ayarlanabiliyor. Kış dönemimde bel bölgesinin açılmaması için pantolon askısı ile bağlanarak kullanılabiliyor. 2 adet iç 2 adet dış cebi sayesinde kullanışlı olan model, içinde yer alan çıkarabilir termal astarı sayesinde yolculuklarda sıcacık hissetmenizi sağlıyor. Ürünün ısı dengesi özelliği, nefes alarak terletmemesinin yanında rüzgâr geçirmeyerek vücut ısısını koruyor.

12. Sade ve kaliteli: IXS Sport 200 RS Motosiklet Ceketi

IXS Sport 200 RS Motosiklet Ceketi, 4 mevsim motosiklet montu tavsiye listelerinde yer almaya aday. Siyah renkli üretilen ürün; bel, bilek ve kol bölgelerinden ayarlanabiliyor. Fermuarı rüzgâr geçirmez şekilde tasarlanan ürünün üzerinde yer alan yansıtıcı şeritler, gece yolculuklarında kolaylıkla fark edilmenizi sağlıyor. Bahar dönemlerinde rahat sürüş deneyimi için ürünün omuz bölgelerinde fermuarlı hava kanalları bulunuyor. Aynı zamanda çıkarılabilen iç astarı da bulunan mont, soğuk havalarda sürücünün ısı kaybetmesini önlüyor. Kış mevsimlerinde uzun sürüşler yapmayı planlıyorsanız bu montu değerlendirebilirsiniz.

13. Prosev Soft Shell Kadın Motosiklet Montu

Her ne kadar motosiklet mont üreticileri ürünlerinin unisex olduğunu söylese de kimi markalar kadınlara özel kesimli ürünler çıkarıyor. Bu markalardan biri olan Prosev'in Soft Shell Kadın Motosiklet Montu, rüzgâr ve su geçirmez yapısı ile kış aylarına uygun olarak üretilen modeller arasında yer alıyor. Aynı zamanda nefes alabilen kumaşıyla terletmeyen ürünü yaz aylarında montun hava kanallarını açarak kullanabilirsiniz. Motosiklet montu temizleme yöntemlerini merak eden biriyseniz hemen cevaplayalım: Motosiklet montunu temizlemek için montu kuru temizlemeye vermek ya da banyoda bir yere asıp su yardımıyla temizlemek gerekiyor.

14. Renkli giyinmeyi seven kadınlara: Revit Levante 2 H2o Kadın Motosiklet Montu

Revit H2o yazlık motor serisinin kadınlar için üretilen modeli olan Lavante 2 Motosiklet Montu, gül kurusu rengi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Yazlık mont arayan kadınlara hitap eden ürün, file bölgelerinden nefes alabiliyor. Aynı zamanda bilek, kol ve bel bölgesinden ayarlanarak vücudu tam olarak sarabiliyor. Omuz ve dirsek kısımlarında korumalar bulunan mont, fosforlu ve yansıtmalı kısımlarıyla kullanıcı görünürlüğünü üst düzeye taşıyor. "Motosiklet montu nasıl yıkanır?" diye düşünüyorsanız, hiç endişelenmeyin. Motosiklet montu çamaşır makinesinde yıkanmıyor. Onun yerine montu duş kabini içine asıp dışarıdan yıkamak ve su ile durulamak yeterli oluyor.