Sabah kâbusla uyanmışlardı! Ukrayna, Kiev saldırısında bilançoyu açıkladı... "5. kurban"dan sonra halka tasarruf çağrısı

Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği saldırının bilançosu netleşiyor. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturmaya göre 18 Ekim 2022’de Rusya Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukuk tarafından yasaklanan savaş araçlarını kullanarak başkentteki enerji tedarik tesisine füze saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

KİEV HALKINA TASARRUF ÇAĞRISI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko ise yaptığı açıklamada, "Kiev’de Rus barbarların roket saldırıları sonucu 2 kritik altyapı tesisi hasar gördü. Acil durum ve kurtarma ekipleri sahada çalışıyor. Şu anda başkentteki birçok eve elektrik ve su temini hizmetleri kısmen sınırlı. Tüm Kiev sakinlerini mümkün olduğunca elektrik tasarrufu yapmaya çağırıyorum" diye konuştu.

DÜNKÜ SALDIRIDA CAN KAYBI 5’E YÜKSELDİ

Klitschko ayrıca, Rusya’nın Kiev’e dün gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e ulaştığını aktardı. Klitschko, "Dün sabah bir Rus kamikaze insansız hava aracının şehir merkezinde hedef aldığı binanın enkazından yaşlı bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Bu, Rusya’nın 17 Ekim’de başkente düzenlediği barbarca saldırının 5. kurbanı" dedi.



