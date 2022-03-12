HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilave sefer iptalleri duyuruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilave sefer iptalleri duyuruldu

12.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptallerinin yapıldığına dikkat çekildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilave sefer iptalleri duyuruldu

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle iptal olan uçak seferlerinin sayısı artıyor. THY'nin iptal olan seferlere ilave yapıldığını duyurmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da sefer iptallerine ilişkin açıklama geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde alınmış olan yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptalleri yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”

İptal sayısı arttı! THY'de uçak seferlerine kar engeliİptal sayısı arttı! THY'de uçak seferlerine kar engeli

thumbs_b_c_b34933616209d2563726670b0641ab5c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vortex nedir? Ne işe yarar?Vortex nedir? Ne işe yarar?
Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklamasıMeral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağızKılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası!

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası!

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Korkunç plan! Cesetleri dolaplarda saklıyorlar çünkü...

Korkunç plan! Cesetleri dolaplarda saklıyorlar çünkü...

İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...

İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.