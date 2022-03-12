Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilave sefer iptalleri duyuruldu

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle iptal olan uçak seferlerinin sayısı artıyor. THY'nin iptal olan seferlere ilave yapıldığını duyurmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da sefer iptallerine ilişkin açıklama geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde alınmış olan yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptalleri yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”





