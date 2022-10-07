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Saç boyasına para vermeye son! Saçtaki beyazları azaltacak doğal çözüm

07.10.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlandıkça vücudumuzda değişimler meydana geliyor. Bu değişimler arasında yer alan saç beyazları bazı etkilere bağlı olarak genç yaşlardan itibaren görülmeye başlayabiliyor. Hem kadınların hem de erkeklerin problemi olan saç beyazlarından kurtulmak için saç boyaları kullanılıyor. Ancak Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu' nun verdiği doğal tarif saç beyazlarını azaltabiliyor.

Saç boyasına para vermeye son! Saçtaki beyazları azaltacak doğal çözüm

Beyaz saçları beğenenler olsa birçok kişi bu durumdan şikayet ediyor. Genetik, stres, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan saç beyazları boyalarla kapatılmaya çalışılıyor. Ancak saçı boyadıktan sonra sürekli olarak dibinin gelmesi can sıkıcı olabiliyor. Ayrıca saç boyalarının içerisinde bulunan kimyasallar sağlık için tehdit oluşturuyor. Bu nedenle saç beyazlamasını engellemek ve azaltmak için doğal çözüm önerileri aranıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu patates kabuğunun saç beyazları için etkili belirtiyor.

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Patates kabuğu ile hazırlanan saç kürü hem saçın beyazlamasını azaltacak hem de saçın beslenmesini sağlayarak daha sağlıklı gözükmesine katkı sağlayacak. Bu kür için her evde bulunan patatesin kabuklarını çöpe atmamak gerekiyor.

SAÇ BEYAZLAMASINI AZALTACAK TARİF

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Malzemeler:

6 adet orta boy patatesin kabuğu
2 litre klorsuz su

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Yapılışı

Bir kab içerisinde soymuş olduğunuz patates kabuklarını koyun ve üzerine suyu ekleyin. Ağzı kapalı şekilde 25 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra suyunu süzün ve suyun tamamen soğumasını sağlayın. Soğuyan suyu temiz bir şişe veya bitmiş bir şampuan şişesinin içine doldurun. Her duştan sonra duştan çıkmadan saçınıza kürden biraz dökün ve masaj yaparak saçlarınızın her tarafına yayılmasını sağlayın.
Kürü saçlarınıza uyguladıktan sonra saçlarınızı yıkamayın ve havluyu saçlarınıza sarın. Haftada 2-3 kez duştan sonra uygulamanız yeterli olacaktır. Sonuç alabilmek için bir süre düzenli bir şekilde uygulamanız gerekir.

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