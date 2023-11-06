Saç saça baş başa kavga daha da büyüdü! Genç kızların silahlı kavgası

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde genç bir kız, elindeki silahla başka bir genç kıza saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAÇ SAÇA, BAŞ BAŞA...

Olay, Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları değerlendirilen iki genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gençler saç saça baş başa birbirlerine girdi.

TABANCALI KIZ KAÇTI

Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona ererken, elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)





