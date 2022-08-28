Saç uzmanı paylaştı: Daha sağlıklı ve hızlı uzayan saçlar için yapmanız gerekenler

Saç tüm görünümü baştan aşağıya değiştirebiliyor. Özellikle kadınlar saç bakımına oldukça dikkat ediyorlar. Saç bakımı için kullanılan pahalı ürünlere rağmen sağlıklı saçlara ulaşmak zor olabiliyor. Saç uzmanı Rachel Valentine Tiktok hesabı üzerinden sağlıklı saçlar için 3 önemli hileyi paylaştı. Saçınızın daha sağlıklı olması, parlaması ve hızlı uzaması için yapmanız gerekenler çok basit.

DOĞRU TOKA SEÇİMİ

Rachel Valentine toka seçerken saçınızı kıracak tokalardan uzak durmanız gerektiğini belirtti. Kıstırmalı ve sert tokaların saçınıza ne kadar zarar verdiğinin farkında olmadığınızı söyleyen Rachel "Tokanızın malzemesini daha yumuşak olmasını tercih edin. Saten olmak zorunda değil ama saten tokalar gerçekten çok iyi.”dedi.

PROTEİN ALIMINI ARTIRIN

Rachel, saç büyümesini ve parlaklığını artırmak için daha fazla protein yemeye odaklanarak diyetimizde basit değişiklikler yapmanın da önemli olduğunu söyledi. “İkincisi, protein alımınızı artırın. Saçlarımız kelimenin tam anlamıyla proteinden yapılır, bu nedenle diyetimizde yeterince almamız gerçekten önemlidir.”

MASAJ YAPARAK KAN AKIŞINI SAĞLAYIN

Rachel'ın son tavsiyesi, her gün yoğun rutininizden zaman ayırın ve kendinize mini bir baş masajı yapın. “Kendinize her gün bir baş masajı yapın. Kan akışını uyarır, çünkü kanımız besinleri saç köklerimize taşıyor ve büyümesini sağlıyor” dedi.



